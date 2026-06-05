رئيس البنك المركزي التركي فاتح قره خان قال إن حصة التمويل التشاركي في البلاد ارتفعت من نحو 4.5 بالمئة مطلع العقد الماضي إلى نحو 9 بالمئة في الوقت الراهن..

تركيا.. حصة التمويل التشاركي تبلغ 9 بالمئة في السوق المالية رئيس البنك المركزي التركي فاتح قره خان قال إن حصة التمويل التشاركي في البلاد ارتفعت من نحو 4.5 بالمئة مطلع العقد الماضي إلى نحو 9 بالمئة في الوقت الراهن..

إسطنبول/ الأناضول

قال رئيس البنك المركزي التركي فاتح قره خان، الجمعة، إن التمويل التشاركي في البلاد يواصل نموه بشكل مستقر، وإن حصة أصول هذا القطاع بلغت نحو 9 بالمئة في السوق المالية التركية.

جاء ذلك خلال مشاركته ضمن أعمال القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي، التي ينظمها منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في مركز إسطنبول المالي تحت رعاية الرئاسة التركية، وبشراكة إعلامية من الأناضول.

وأشار قره خان إلى أن انخفاض التضخم يوفِّر بيئة استثمارية أكثر قابلية للتنبؤ، وأكد أن تركيا تستهدف بناء اقتصاد أكثر إنتاجية ورفاهية.

ولفت إلى أن حصة التمويل التشاركي في تركيا ارتفعت من حوالي 4.5 بالمئة مطلع العقد الماضي إلى نحو 9 بالمئة في الوقت الراهن.

وذكر أن المصارف التشاركية تحقق نموا أقوى في القروض مقارنة بالمصارف التقليدية، ما يساهم في زيادة حصتها داخل النظام المالي.

وأوضح أن البنك المركزي يعمل على تطوير أدوات مالية تخدم مؤسسات التمويل التشاركي، بما في ذلك أدوات لإدارة السيولة متوافقة مع هذا القطاع.

وانطلقت الأربعاء، في مركز إسطنبول المالي، أعمال القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي، التي تُنظّم من قِبل منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وتستمر حتى السبت.