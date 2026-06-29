مديرية الغابات في إزمير دفعت إلى المنطقة بفرق إطفاء مصحوبة بـ 7 طائرات و8 مروحيات و35 آلية إطفاء و4 جرافات..

تركيا.. جهود متواصلة للسيطرة على حريق غابات في إزمير مديرية الغابات في إزمير دفعت إلى المنطقة بفرق إطفاء مصحوبة بـ 7 طائرات و8 مروحيات و35 آلية إطفاء و4 جرافات..

إزمير/ الأناضول

تواصل فرق الإطفاء التركية، الاثنين، جهودها لإخماد حريق اندلع في منطقة زراعية بولاية إزمير غربي تركيا، قبل أن يمتد إلى منطقة غابات.

وأفاد مراسل الأناضول أن الحريق اندلع الحريق لسبب لم يُحدد بعد في منطقة زراعية قرب منطقة تشاندارلي.

وأشار إلى أن النيران امتدت إلى منطقة الغابات بفعل الرياح.

وذكر أن مديرية الغابات في إزمير دفعت إلى المنطقة بفرق إطفاء مصحوبة بـ 7 طائرات و8 مروحيات و35 آلية إطفاء و4 جرافات.

ولفت إلى أن الجهود متواصلة للسيطرة على الحريق وتطويقه.

