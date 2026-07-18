وزارة الداخلية قالت إن الموقوفين متهمون بالانتماء للتنظيم الإرهابي والترويج له وتمويله عبر جهات مرتبطة به..

تركيا.. توقيف 119 مشتبها بانتمائهم إلى "داعش" في 30 ولاية وزارة الداخلية قالت إن الموقوفين متهمون بالانتماء للتنظيم الإرهابي والترويج له وتمويله عبر جهات مرتبطة به..

أنقرة / الأناضول



أعلنت وزارة الداخلية التركية، السبت، توقيف 119 مشتبها بهم في عمليات أمنية استهدفت تنظيم "داعش" الإرهابي بـ30 ولاية.

وذكرت الوزارة، في منشور على حسابها بمنصة "إن سوسيال" التركية، أن العمليات نُفذت بالتنسيق بين إدارة مكافحة الإرهاب التابعة للقيادة العامة لقوات الدرك والنيابات العامة.



وأشارت إلى أن بعض المشتبه بهم روّجوا للتنظيم عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، فيما موّل آخرون أنشطته بواسطة أشخاص مرتبطين به أو عبر جهات تنشط تحت مسمى الفعاليات الإغاثية.

ولفتت الوزارة إلى أن النيابات العامة فتحت تحقيقات بحق المشتبه بهم.

وأكدت أن قوات الأمن تواصل عملياتها ضد أنشطة "داعش" وهياكله التمويلية.