خلال مؤتمر وزراء المنظمة العالمية الذي انعقد في إسطنبول بعنوان "حماية الصحة في الزلازل.. تعزيز الأمن الصحي عبر إدارة الطوارئ الزلزالية"

تركيا توقع مع منظمة الصحة العالمية "إعلان إسطنبول" خلال مؤتمر وزراء المنظمة العالمية الذي انعقد في إسطنبول بعنوان "حماية الصحة في الزلازل.. تعزيز الأمن الصحي عبر إدارة الطوارئ الزلزالية"

إسطنبول / الأناضول

وقّع وزير الصحة التركي كمال مميش أوغلو، والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوجه "إعلان إسطنبول" ضمن أعمال مؤتمر وزراء منظمة الصحة العالمية.

وبرعاية وزارة الصحة التركية وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، احتضنت إسطنبول الخميس، مؤتمر وزراء المنظمة تحت عنوان "حماية الصحة في الزلازل.. تعزيز الأمن الصحي عبر إدارة الطوارئ الزلزالية".

وخلال الجلسة الوزارية استعرض ممثلو الدول المشاركة رؤاهم وتجاربهم بشأن الزلازل والصحة العامة، تلاها مراسم توقيع "إعلان إسطنبول"، بين مميش أوغلو وكلوجه.

وفي كلمة عقب التوقيع، قال مميش أوغلو إن "إعلان إسطنبول" يمثل "أقوى دليل على التفاهم المشترك والالتزام بالمضي قدمًا معًا لحماية المرافق الصحية، والاستثمار في أنظمة الصحة، ودعم المجتمعات في جميع مراحل الكوارث".

صورة : Beyza Cömert/AA

وذكر أنه ينبغي ألا تًترك أي دولة بمفردها في مواجهة مخاطر الكوارث، مضيفا: "فمن خلال العمل المشترك يمكننا أن نتعلم من بعضنا البعض، ونعزز أنظمتنا، ونبني مستقبلًا أكثر أمنًا لشعوبنا".

وأشار إلى أن قيمة "إعلان إسطنبول" ستتعزز بتحويل هذه الرؤية إلى تعاون أقوى وتطبيقات عملية على أرض الواقع.

وأجرى مميش أوغلو خلال المؤتمر اتصالا مرئيا مع الفريق الوطني التركي للبحث والإنقاذ الموجود في فنزويلا عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد، وأكد أعضاء الفريق استمرار عمليات البحث والإنقاذ على مدار الساعة.

وقدم الوزير التركي تعازيه للشعب الفنزويلي بضحايا الزلزال، مؤكدا أن توقيع "إعلان إسطنبول" يعكس أهمية التضامن الدولي في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في أنحاء العالم.