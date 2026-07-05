تركيا توظف الطائرات المسيرة للكشف المبكر عن حرائق الغابات

​​​​​​​بورصة/ الأناضول

**مدير عام الغابات في تركيا:

- نراقب الغابات عبر 776 برج مراقبة في عموم تركيا، وبدأنا نستعين بالطائرات المسيرة لهذا الغرض منذ عام 2020

- الطائرات المسيرة المزودة بكاميرات حرارية تستطيع رصد الحرارة الناتجة عن الحريق قبل ظهور دخان مرئي

- تركيا إحدى دولتين في العالم تستخدمان الطائرات المسيرة في مراقبة الغابات وإدارة حرائقها

تسهم الطائرات المسيرة التركية في تعزيز جهود مكافحة حرائق الغابات، من خلال الكشف المبكر عن الحرائق وتوجيه الفرق الميدانية بما يرفع من كفاءة عمليات السيطرة عليها وإخمادها.

وقال المدير العام للغابات في تركيا، بكير قراجة بي، في حديث للأناضول، إن العنصر الأهم في مكافحة حرائق الغابات يتمثل في رصدها في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن الغابات في عموم البلاد تخضع للمراقبة عبر 776 برجًا للرصد، مشيرًا إلى أن الطائرات المسيرة انضمت إلى هذه المنظومة منذ عام 2020.

وأوضح أن الطائرات المسيرة، المزودة بكاميرات حرارية، قادرة على رصد الحرارة الناجمة عن الحريق حتى قبل ظهور الدخان بشكل مرئي.

وأشار إلى أن تركيا تشغل 14 طائرة مسيرة مخصصة لمراقبة الغابات ودعم إدارة عمليات إخماد الحرائق.

ولفت إلى أن تركيا تُعد واحدة من دولتين فقط في العالم تستخدمان الطائرات المسيرة في مراقبة الغابات وإدارة حرائقها، دون أن يذكر اسم الدولة الأخرى.

وبيّن قراجة بي أن الطائرة المسيرة الواحدة تستطيع تنفيذ مهامها لمدة تصل إلى 24 ساعة متواصلة قبل الحاجة إلى إعادة تزويدها بالوقود.

وأضاف أن مسؤولي إدارة الحرائق في الميدان يمكنهم متابعة الصور والبيانات التي تنقلها الطائرات المسيرة لحظيًا عبر الهواتف المحمولة، ومركبات قيادة الحرائق، ومراكز التنسيق، بما يسهم في تسريع الاستجابة ورفع كفاءة عمليات الإخماد.