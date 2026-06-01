تركيا توزع لحوم الأضاحي على 66 ألف شخص بجنوب إفريقيا عبر وقف الديانة التركي بالشراكة مع مؤسسة "أوقاف جنوب إفريقيا"..

كيب تاون/ الأناضول

وزع وقف الديانة التركي نحو 40 طنا من لحوم الأضاحي على 66 ألف محتاج في مدينة كيب تاون العاصمة التشريعية لجمهورية جنوب إفريقيا.

وفي إطار برنامج توزيع لحوم الأضاحي الذي نُفذ بالشراكة بين وقف الديانة التركي ومؤسسة "أوقاف جنوب إفريقيا" خلال عيد الأضحى المبارك، تم ذبح أكثر من 200 رأس من الأبقار في كيب تاون.

وقالت القنصل العام التركي في كيب تاون يونجا سونال، خلال كلمة ألقتها، الاثنين، في فعالية برنامج التوزيع التي أقيمت بمنطقة أتلانتس، إن البرنامج يعكس عمق روابط الصداقة والتضامن بين الشعبين التركي والجنوب إفريقي.

وأشارت سونال إلى أن هذه المبادرة تمثل نموذجا قويا للتضامن الإنساني العابر للحدود.

