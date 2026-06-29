وزارة الداخلية التركية ذكرت أن 75 عنصرا تركيا و5 مركبات بحث وإنقاذ، و6 كلاب مدربة يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ في فنزويلا..

تركيا تواصل عمليات البحث والإنقاذ في فنزويلا عقب الزلزالين المدمرين وزارة الداخلية التركية ذكرت أن 75 عنصرا تركيا و5 مركبات بحث وإنقاذ، و6 كلاب مدربة يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ في فنزويلا..

أنقرة/ الأناضول

قالت وزارة الداخلية التركية إن الفرق التركية المرسلة إلى فنزويلا عقب الزلزالين المدمرين تواصل أعمال البحث والإنقاذ وتقديم المساعدات الإنسانية.

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر منصة "إن سوسيال" التركية الاثنين، أن الفرق التي وصلت إلى المناطق المتضررة تواصل عملها دون انقطاع من أجل دعم الشعب الفنزويلي.

وأضافت أن 75 عنصراً تركياً، و5 مركبات للبحث والإنقاذ، و6 كلاب مدربة يشاركون في العمليات داخل منطقة لا غوايرا، في حين يواصل 48 فريق إنقاذ دولياً أنشطته في مختلف أنحاء البلاد.

وذكر البيان أن 29 موقعاً من مواقع العمليات المحددة بالتنسيق مع فريق الاستشارات الدولي للبحث والإنقاذ تم الانتهاء من أعمالها، بينما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في 26 منطقة أخرى.

وأكد البيان أن "تركيا، انطلاقاً من نهجها القائم على تقاسم الآلام مع الدول الشقيقة والصديقة واعتبار مصابها مصاباً لها، تقف إلى جانب الإنسانية أينما دعت الحاجة".

وأضاف أن "الفرق العاملة في فنزويلا تجسد قوة الدولة وروح التضامن لدى الشعب التركي على أرض الواقع، وتؤدي هذه المهمة بتفانٍ كبير".

وجددت الوزارة تعازيها للشعب الفنزويلي، متمنية التوفيق والنجاح لجميع الفرق العاملة في الميدان.

ومساء الأربعاء، أعلن المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي وقوع زلزالين متتاليين في فنزويلا بفارق 39 ثانية، بلغت قوة الأول 7.2 درجات والثاني 7.5 درجات.

وأدى الزلزالان إلى انهيار مبانٍ في عدة مناطق من العاصمة كاراكاس، وولايات ميراندا ولا غوايرا وأراغوا وكارابوبو وفالكون.