- المدعو "ب. ك." ضابط طيار سابق كان ضمن الانقلابيين الذين توجهوا إلى مرمريس ليلة 15 يوليو 2016 بهدف تنفيذ محاولة اغتيال الرئيس أردوغان

تركيا تنشر مشاهد القبض على متهم بالمشاركة في محاولة اغتيال أردوغان - المدعو "ب. ك." ضابط طيار سابق كان ضمن الانقلابيين الذين توجهوا إلى مرمريس ليلة 15 يوليو 2016 بهدف تنفيذ محاولة اغتيال الرئيس أردوغان

أنقرة/ الأناضول

نشرت وزارة الداخلية التركية، السبت، مشاهد عملية القبض على الضابط السابق الفار "ب. ك."، أحد أعضاء الفريق المتهم بتنفيذ محاولة اغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016.

وأظهرت المشاهد، من العملية التي نفذتها فرق مكافحة الإرهاب ليلا، دخول عناصر الشرطة إلى المبنى والوصول إلى الشقة المستهدفة، قبل العثور على "ب. ك." مختبئا داخل إحدى الغرف وإلقاء القبض عليه.

كما أظهرت اللقطات إخراجه من المبنى بعد تقييده بالأصفاد، ونقله إلى مركبة الشرطة، ثم اقتياده إلى مديرية فرع مكافحة الإرهاب.

وخلال عمليات التفتيش في المنزل السري، عثرت الفرق الأمنية على مبالغ مالية كبيرة بالليرة التركية والعملات الأجنبية، وذهب، وهويات مزورة، وصور، وحاسوب محمول، وثلاثة هواتف محمولة أحدها من النوع التقليدي، إضافة إلى وثائق ومواد رقمية مختلفة.

وجرى عرض المضبوطات في مديرية مكافحة الإرهاب بمدينة أفيون قره حصار.

وأفادت السلطات التركية بأن ب. ك. كان ضمن عناصر تنظيم غولن الإرهابي الذين توجهوا إلى مرمريس ليلة 15 يوليو/تموز 2016 بهدف تنفيذ محاولة اغتيال الرئيس أردوغان خلال محاولة الانقلاب الفاشلة.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الداخلية التركية، إلقاء القبض على "ب. ك." وهو ضابط طيار سابق متهم بالمشاركة في محاولة اغتيال الرئيس أردوغان خلال محاولة الانقلاب في 2016.

وأوضحت أن فرق مكافحة الإرهاب في مديرية أمن أفيون قره حصار تمكنت من إلقاء القبض عليه بعد تحديد مكان اختبائه في الولاية الواقعة غرب البلاد.