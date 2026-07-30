بطاقة إنتاجية تبلغ 18 ألف لتر يوميا.

تركيا تنشئ محطة تنقية مياه لمتضررين من زلزال فنزويلا بطاقة إنتاجية تبلغ 18 ألف لتر يوميا.

كاراكاس/ الأناضول

أنشأ "مجلس الأعمال التركي العالمي" محطة لتنقية مياه الشرب بطاقة إنتاجية تبلغ 18 ألف لتر يوميا في مخيم لإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) يؤوي متضررين من الزلزالين الكبيرين اللذين ضربا فنزويلا.

وجرى افتتاح المحطة، مساء الأربعاء، خلال مراسم أقيمت في مخيم "آفاد" بمدينة لا غويرا، بحضور السفير التركي لدى كاراكاس ناجي أيدان قره مان أوغلو، ونائب والي ولاية لا غويرا، ومسؤولين محليين، وعدد من المتضررين.

وخلال الفعالية، وزع السفير قره مان أوغلو 300 عبوة مياه كبيرة على المتضررين من خلال محطة تنقية المياه التي أنشأها "مجلس الأعمال التركي العالمي" (حكومي).

وتتمتع المحطة بقدرة كافية لتلبية احتياجات مخيم يضم نحو 600 شخص يقيمون في 275 خيمة، إضافة إلى توفير مياه الشرب النظيفة لسكان المنطقة المحيطة.

وأعلنت السلطات الفنزويلية في تموز/ يوليو الجاري أن حصيلة ضحايا الزلزالين الكبيرين اللذين ضربا البلاد في 24 يونيو/ حزيران الماضي بلغت 5 آلاف و546 شخصاً.