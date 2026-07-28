تركيا تقدم مساعدات إنسانية إلى 85 دولة

أنقرة/ الأناضول

قدمت تركيا، عبر إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)، مساعدات إنسانية إلى 85 دولة ومجتمعا في خمس قارات، على فترات مختلفة حتى اليوم.

وتواصل "آفاد" تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والمساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء العالم، إلى جانب مهامها داخل تركيا، في إطار ما يُعرف بـ"دبلوماسية الكوارث".

وبحسب معلومات حصلت الأناضول عليها من "آفاد"، أرسلت تركيا، مواد غذائية وإيوائية وطبية ومستلزمات معيشية أساسية، إضافة إلى مساعدات مالية ودعم لوجستي ومعدات للبحث والإنقاذ، إلى 85 دولة ومجتمعا في خمس قارات.

وشكلت المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة إحدى أكبر العمليات الإنسانية الدولية التي نفذتها تركيا، إذ جرى إيصال 109 آلاف و332 طنا من المساعدات الإنسانية على متن 14 طائرة و21 سفينة، إلى القطاع المتضرر من حرب الإبادة الإسرائيلية.

كما قدمت "آفاد" تبرعات بقيمة 7 ملايين دولار، فيما قدم الهلال الأحمر التركي 500 ألف دولار، ليبلغ إجمالي المساعدات المالية المقدّمة إلى القطاع 7.5 ملايين دولار.

وفي إطار المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، أرسلت تركيا 11 ألفا و739 طنا من المواد الإغاثية عبر 25 رحلة لـ"قطار الخير"، إلى جانب تنظيم 6 رحلات جوية.

كما أرسلت إلى السودان، عبر 6 سفن، 10 آلاف و206 أطنان من المساعدات الإنسانية، إضافة إلى 30 ألف خيمة، فيما بلغت المساعدات المرسلة إلى باكستان 9 آلاف و79 طنا، وإلى الصومال 3 آلاف طن، وإلى لبنان 730 طنا.

ووصل إلى بنغلاديش 64 ألفا و992 طردا إغاثيا، فيما زُودت البوسنة والهرسك بـ60 منزلا جاهزا، إضافة إلى وقود للتدفئة ومواد نظافة ومولدات كهربائية ومستلزمات معيشية أساسية.

كما سيرت تركيا حتى اليوم 13 ألفا و938 شاحنة مساعدات إنسانية إلى سوريا، وقدمت مساعدات بقيمة 25 ألف دولار و600 طرد غذائي إلى زامبيا، و54 ألف دولار إلى الكونغو، و60 ألف دولار إلى بوروندي.

ومن أحدث عمليات الإغاثة الدولية التي نفذتها تركيا، المساعدات المقدمة إلى فنزويلا عقب الزلزالين اللذين ضربا البلاد في يونيو/ حزيران الماضي بقوة 7.2 و7.5 درجات.

وبتوجيه من الرئيس رجب طيب أردوغان، أرسلت "آفاد" إلى فنزويلا، عبر طائرتي شحن عسكريتين، 30 طنا من المساعدات الإنسانية، تضمنت 275 خيمة و7 أطنان من المستلزمات الطبية قدمتها وزارة الصحة.

كما دعمت تركيا إسبانيا عقب الفيضانات التي شهدتها البلاد مطلع العام الحالي، عبر إرسال 250 حاوية نفايات بلاستيكية بسعة 1100 لتر، إلى جانب آليتين لتنظيف الطرق.