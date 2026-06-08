مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية: - مقاتلات تركية نفذت طلعات احترازية فوق أجواء قبرص التركية دون انتهاك أجواء اليونان أو الشطر الرومي

تركيا تفند مزاعم مضايقة مقاتلاتها طائرة وزير الدفاع اليوناني مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية: - مقاتلات تركية نفذت طلعات احترازية فوق أجواء قبرص التركية دون انتهاك أجواء اليونان أو الشطر الرومي

أنقرة/ الأناضول

نفى مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، صحة ادعاءات تزعم انتهاك مقاتلات تركية أجواء اليونان وقبرص الرومية ومضايقتها طائرة كانت تقل وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس وعددا من الوزراء الأوروبيين.

وأفاد المركز في بيان له، الاثنين، بأن بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، نشرت تقارير في هذا الخصوص، "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وأضاف أن 4 من أصل 6 رحلات جوية كانت تطير بين اليونان وإدارة قبرص الرومية، يوم 7 يونيو/ حزيران الجاري، انتهكت المجال الجوي لجمهورية شمال قبرص التركية.

وأوضح أنه على إثر ذلك وضمن إطار مهام الاستجابة السريعة، أقلعت مقاتلتين من طراز "إف 16" تابعتين لتركيا ومتمركزتين في شمال قبرص، كإجراء احترازي.

البيان أكد أن المقاتلتين التركيتين نفذتا مهامهما ضمن أجواء جمهورية شمال قبرص التركية، ولم تنتهكا المجال الجوي لقبرص الرومية ولا الأجواء اليونانية.

كما نفى مضايقة المقاتلتين التركيتين أيا من الرحلات الجوية المذكورة بين اليونان وقبرص الرومية.

ودعا البيان لعدم الاكتراث بالادعاءات المتداولة في هذا الخصوص، متهما إياها بمحاولة "تضليل الرأي العام الدولي وإثارة الاستفزاز".