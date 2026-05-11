تركيا تعلن فتح معبر "أقجة قلعة" الحدودي مع سوريا الثلاثاء معبر "أقجة قلعة" الحدودي الواقع بولاية شانلي أورفة، مغلق أمام حركة التجارة والأفراد منذ عام 2014..

شانلي أورفة/الأناضول

أعلنت ولاية شانلي أورفة جنوب شرقي تركيا، أن إجراءات الدخول والخروج بجوازات السفر عبر معبر "أقجة قلعة" الحدودي، المغلق بسبب الحرب التي شهدتها سوريا، ستبدأ اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.

جاء ذلك في بيان لولاية شانلي أورفة، الاثنين، حول فتح معبر "أقجة قلعة" الحدودي الذي أُغلق أمام حركة التجارة والأفراد عام 2014.

وأفاد البيان بأن دخول وخروج المسافرين إلى سوريا عبر معبر "أقجة قلعة" باستخدام جوازات السفر سيبدأ اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.

وأوضح البيان أنه اعتبارا من الثلاثاء بإمكان المواطنين الأتراك، والسوريين الحاصلين على الجنسية التركية، والمواطنين السوريين الحاصلين على تصريح إقامة ساري المفعول في تركيا أو تصريح عمل بديل لتصريح الإقامة، المرور عبر معبر "أقجة قلعة" الحدودي بجوازات سفرهم لإجراء عمليات الدخول والخروج.

وأشار البيان إلى أن طلبات العبور لأغراض تجارية أو غيرها من الحالات الخاصة للمواطنين السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة، ستتم دراستها وفقاً للتشريعات بعد تقديمها إلى مركز المساعدات الإنسانية والتنسيق التابع لولاية شانلي أورفة.