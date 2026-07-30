تركيا تعلن السيطرة الكاملة على حرائق غابات في 3 ولايات بحسب وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماقلي..

أنقرة/ الأناضول

أعلن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماقلي، الخميس، السيطرة بالكامل على حرائق غابات اندلعت في 3 ولايات هي باليكسير وتشناق قلعة (غرب) وأنطاليا (جنوب).

وأشار يوماقلي خلال مؤتمر صحفي عقده في مركز إدارة الحرائق التابع للمديرية العامة للغابات بالعاصمة أنقرة، إلى أن فرق الإطفاء تعاملت مع 115 حريقا منذ أمس، وتمكنت من السيطرة الكاملة على 110 منها.

وأوضح الوزير أن الفرق واصلت طوال الليل عملياتها البرية، ومع بزوغ النهار بدأت عمليات الإسناد الجوي، بهدف السيطرة بشكل كامل على الحرائق.

وأضاف أن 21 طائرة و69 مروحية ونحو 500 عربة إطفاء وأكثر من 3500 من رجال مكافحة الحرائق يعملون حاليا في الميدان.

ولفت الوزير إلى أن انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة وشدة الرياح تمثل العوامل الثلاثة الرئيسية التي تزيد من خطورة اندلاع الحرائق.

وحذّر يوماقلي من تأثير الرياح القوية خصوصًا على المناطق الساحلية الممتدة من تشناق قلعة حتى مرسين (جنوب).

ودعا يوماقلي المواطنين إلى عدم إشعال النيران في الأماكن الغابية أو القيام بأي نشاط قد يتسبب في اندلاع الحرائق.