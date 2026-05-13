تركيا تعلن اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا

أنقرة / الأناضول

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن التحضيرات البيروقراطية لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا، اكتملت اعتبارا من 11 مايو/ أيار الجاري.

أفاد بذلك متحدث وزارة الخارجية أونجو كتشلي، الأربعاء، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال كتشلي إن هذه الخطوة تأتي إطار مسار التطبيع المستمر بين تركيا وأرمينيا منذ عام 2022.

وأضاف: "في ضوء هذه الفرصة التاريخية لتعزيز السلام والازدهار الدائمين في جنوب القوقاز، ستواصل تركيا المساهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية بالمنطقة، ودفع عجلة التعاون بما يعود بالنفع على جميع دولها وشعوبها".

وأردف: "لا تزال الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين جارية".

ومسار التطبيع بين أنقرة ويريفان مستمر منذ عام 2022، عندما أعلنت تركيا تعيين سفيرها السابق لدى واشنطن سردار قليتش، ممثلا لها، فيما عينت أرمينيا روبن روبينيان نائب رئيس برلمانها، بالمنصب نفسه في إطار الحوار بين البلدين.