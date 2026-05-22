وزارة الخارجية التركية ذكرت أن المتطوعين جرى نقلهم إلى البلاد عبر 3 طائرات خصصتها الخطوط الجوية التركية، وأن من بينهم 85 مواطنا و337 أجنبيا من 41 دولة

تركيا تعلن اكتمال إجلاء 422 متطوعا بـ"أسطول الصمود" من إسرائيل وزارة الخارجية التركية ذكرت أن المتطوعين جرى نقلهم إلى البلاد عبر 3 طائرات خصصتها الخطوط الجوية التركية، وأن من بينهم 85 مواطنا و337 أجنبيا من 41 دولة

أنقرة/ الأناضول

أعلنت وزارة الخارجية التركية، الخميس، اكتمال إجلاء 422 متطوعا بـ"أسطول الصمود العالمي" بعد أن احتجزتهم إسرائيل في المياه الدولية أثناء توجههم بمهمة إنسانية إلى قطاع غزة.

وفي تدوينة نشرتها عبر منصة "إن سوسيال" التركية، قالت الوزارة إنها أشرفت بمساهمة مؤسسات ومنظمات تركية أخرى، على تنسيق نقل 422 متطوعا في مجال المساعدات الإنسانية كانوا على متن "أسطول الصمود العالمي"، بشكل عاجل وآمن إلى تركيا.

وذكرت أن المتطوعين نقلوا إلى تركيا عبر 3 طائرات خصصتها الخطوط الجوية التركية، وأن من بينهم 85 مواطنا تركيًا و337 أجنبيا من 41 دولة.

وأوضحت الوزارة أن حاجي علي أوزال، نائب وزير الخارجية التركي، استقبل المواطنين الأتراك في مطار إسطنبول بعد وصولهم.

وبحسب الوزارة، أكد أوزال، خلال الاستقبال، أن تركيا ستواصل دائما الوقوف بكل حزم إلى جانب مواطنيها في كل مكان.

وفي وقت سابق الخميس، ذكرت مصادر بوزارة الخارجية، للأناضول، أن 422 مشاركا من "أسطول الصمود العالمي" بينهم 85 مواطنا، غادروا مطار رامون في إسرائيل متجهين إلى تركيا.

ولاحقا، حطّت في مطار إسطنبول 3 طائرات تقل الناشطين الذين احتجزهم الجيش الإسرائيلي في المياه الدولية أثناء رحلتهم لكسر الحصار عن غزة وإيصال مساعدات إنسانية حيوية إلى الفلسطينيين.

ومن المنتظر أن يتوجه الناشطون إلى معهد الطب العدلي لإجراء الفحوص اللازمة، وذلك في إطار تحقيق فتحته النيابة العامة في إسطنبول.

والاثنين، هاجمت إسرائيل قوارب "أسطول الصمود" في المياه الدولية من البحر المتوسط، البالغ عددها نحو 50 قاربا، وعلى متنها 428 ناشطا من 44 دولة، واعتقلتهم جميعا، رغم أنهم كانوا في مهمة إنسانية لإغاثة الفلسطينيين بقطاع غزة وكسر الحصار عنه.



وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس: "نعمل مع جميع مؤسساتنا المعنية لضمان سلامة مواطنينا المحتجزين نتيجة التدخل غير القانوني الذي استهدف أسطول الصمود العالمي، وتأمين عودتهم إلى بلادنا سالمين".

وأضاف: "نخطط اليوم لإجلاء ناشطينا وناشطي دول أخرى مشاركين في أسطول الصمود إلى تركيا عبر رحلات جوية خاصة".

والأربعاء، نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مقطعا مصورا يظهر إشرافه على عمليات تنكيل بناشطين في "أسطول الصمود".

وأثارت مشاهد التنكيل بالناشطين ردود فعل دولية غاضبة، شملت استدعاء عدة دول سفراء وممثلي إسرائيل لديها للاحتجاج، بينها إسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وبريطانيا.

ومساء الثلاثاء، أعلنت إسرائيل اكتمال توقيف جميع ناشطي "أسطول الصمود" ونقلهم إلى سفن تابعة للبحرية الإسرائيلية.



ويعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة أوضاعا إنسانية كارثية، تفاقمت جراء الحرب الإسرائيلية التي خلّفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء.