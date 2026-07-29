جاء الاكتشاف ضمن أعمال التنقيب الهادفة إلى تحديد ساحة معركة ملاذكرد، والتي انطلقت عام 2020 بدعم من المديرية العامة للتراث الثقافي والمتاحف..

تركيا تعلن اكتشاف رؤوس سهام بيزنطية في ساحة معركة ملاذكرد لأول مرة جاء الاكتشاف ضمن أعمال التنقيب الهادفة إلى تحديد ساحة معركة ملاذكرد، والتي انطلقت عام 2020 بدعم من المديرية العامة للتراث الثقافي والمتاحف..

أنقرة/ الأناضول

أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، الأربعاء، اكتشاف رؤوس سهام تعود إلى سلاح "الباليستا" (المنجنيق القاذف)، تعكس التكنولوجيا العسكرية البيزنطية في القرن الحادي عشر، وذلك للمرة الأولى خلال أعمال التنقيب الأثري الجارية في ساحة معركة ملاذكرد.

وأوضح أرصوي، في منشور عبر منصة "إن سوسيال"، أن الدراسات العلمية المتواصلة في ملاذكرد تواصل إلقاء الضوء على إحدى أبرز المحطات المفصلية في التاريخ، استنادًا إلى الأدلة الأثرية.

وقال: "خلال الأبحاث التي أُجريت هذا العام في ساحة معركة ملاذكرد، تم للمرة الأولى الكشف عن رؤوس سهام تعود إلى سلاح الباليستا وتعكس التكنولوجيا العسكرية البيزنطية في القرن الحادي عشر. ويُعد هذا الاكتشاف من أبرز اللقى الأثرية التي تسلط الضوء على جوانب غير معروفة من حصار ملاذكرد".

وأضاف أن هذه اللقى تعود إلى المعدات العسكرية التي استخدمها الإمبراطور البيزنطي رومانوس ديوجينيس أثناء حصاره قلعة ملاذكرد يومي 22 و23 أغسطس/آب 1071، مشيرًا إلى أنها تسهم في فهم المرحلة التي سبقت معركة ملاذكرد بصورة أكثر دقة.

كما تقدم أرصوي بالشكر إلى المديرية العامة للتراث الثقافي والمتاحف، وأعضاء اللجنة العلمية، والأكاديميين، والخبراء، وجميع الفرق العاملة في الموقع، تقديرًا لجهودهم في هذا المشروع، مضيفًا: "نستذكر بكل الرحمة والامتنان والاحترام السلطان ألب أرسلان وجيشه المبارك، وجميع أبطال نصر ملاذكرد الذين فتحوا لنا أبواب الأناضول".

اكتشاف لقى أثرية في منطقة "طاش باشي"

وبحسب بيان صادر عن وزارة الثقافة والسياحة التركية، الأربعاء، فقد عُثر على رؤوس سهام "الباليستا"، التي تعكس التكنولوجيا العسكرية البيزنطية في القرن الحادي عشر، في منطقة استراتيجية تقع على بعد نحو 500 متر جنوب قلعة ملاذكرد الداخلية، وتُعرف في المصادر التاريخية باسم "طاش باشي".

وجاء الاكتشاف ضمن أعمال التنقيب الهادفة إلى تحديد ساحة معركة ملاذكرد، والتي انطلقت عام 2020 بدعم من المديرية العامة للتراث الثقافي والمتاحف.

وكانت أعمال تنقيب سابقة في المنطقة نفسها قد أسفرت عن العثور على عدد كبير من رؤوس السهام والعملات البيزنطية، فيما أكدت اللقى الجديدة مجددًا الأهمية الاستراتيجية لمنطقة "طاش باشي" خلال حصار ملاذكرد.

وأظهرت الفحوصات التصنيفية الأولية التي أجراها الخبراء أن رؤوس سهام "الباليستا" المكتشفة تعود إلى العتاد العسكري البيزنطي في القرن الحادي عشر.

وتُعد هذه المكتشفات من أبرز الأدلة الأثرية التي توثق التكنولوجيا العسكرية المستخدمة أثناء حصار الإمبراطور البيزنطي رومانوس ديوجينيس لقلعة ملاذكرد يومي 22 و23 أغسطس/آب 1071.

معطيات جديدة حول حصار ملاذكرد

كما أدت منطقة "طاش باشي" دورًا استراتيجيًا خلال حصار ملاذكرد الذي قاده السلطان السلجوقي طغرل بك عام 1054.

وتسهم اللقى الجديدة، التي جرى العثور عليها ضمن أعمال التنقيب في ساحة معركة ملاذكرد، في إثراء المعطيات العلمية المتعلقة بمرحلة الحصار التي سبقت معركة عام 1071، كما تساعد في توضيح المسار التاريخي الذي قاد إلى انتصار ملاذكرد بمزيد من التفصيل.

