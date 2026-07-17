تركيا تعلن إطلاق ساعة روبيديوم ذرية مطورة محليا إلى الفضاء

أنقرة/الأناضول

وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح قاجر في بيان:

ساعة الروبيديوم الذرية تُعد مهمة لنظام التموضع والتوقيت الإقليمي المدرج ضمن أهدافنا للفضاء

ساعة الروبيديوم، جرى تطويرها محليا من قبل وكالة الفضاء التركية وبإشراف من "توبيتاك"

الساعة ستسهم في العديد من التقنيات الحيوية، بدءا من الاتصالات والملاحة وصولاً إلى الأبحاث العلمية وأنظمة الأقمار الصناعية

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح قاجر، إطلاق ساعة روبيديوم ذرية مطورة محليا إلى الفضاء، واستقبال أول إشارة بنجاح من المركبة الفضائية التي تحملها.

وذكر قاجر، في بيان الجمعة، أن هذه الساعة تُعد ذات أهمية حاسمة لنظام التموضع والتوقيت الإقليمي المدرج ضمن الأهداف الاستراتيجية لـ البرنامج الوطني للفضاء".

وبيّن الوزير أن الساعات الذرية تقيس الزمن بدقة فائقة بالاعتماد على ترددات الاهتزاز الثابتة (الرنين) بين مستويات الطاقة في الذرات والإلكترونات.

وحول عملية الإطلاق، أوضح قاجر أنها تمت عبر مهمة لشركة "سبيس إكس" الأمريكية.



وقال قاجر: "تم بنجاح إطلاق ساعة الروبيديوم الذرية، التي تُعد مهمة لنظام التموضع والتوقيت الإقليمي المدرج ضمن الأهداف الاستراتيجية لبرنامجنا الوطني للفضاء، وذلك في إطار مهمة SpaceX Transporter-17، كما تم بنجاح استقبال أول إشارة من المركبة الفضائية".

وأشار إلى أن ساعة الروبيديوم الذرية، جرى تطويرها محليا من قبل وكالة الفضاء التركية، وبإشراف المعهد الوطني للقياس التابع لمؤسسة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك".

وأضاف أن هذه الساعة ستسهم في العديد من التقنيات الحيوية، بدءا من الاتصالات والملاحة وصولًا إلى الأبحاث العلمية وأنظمة الأقمار الصناعية.

وشدّد قاجر على أن ساعة الروبيديوم الذرية، التي سيتم التحقق من أدائها في بيئة الفضاء على متن قمر صناعي مكعب (CubeSat)، تمثل خطوة مهمة في تطوير القدرات الوطنية والمحلية لتركيا في مجال تقنيات التوقيت والتردد الفضائية.

وتابع قائلا: "ستوفر البيانات التي سيتم الحصول عليها مكاسب قيّمة لتطوير تقنيات الساعات الذرية عالية الدقة التي يمكن استخدامها مستقبلًا في أنظمة الأقمار الصناعية، والبنى التحتية للاتصالات، وتطبيقات الملاحة، والمهام الفضائية العلمية".