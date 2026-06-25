الخارجية التركية شددت على استعداد أنقرة لتقديم كل أنواع المساعدة لفنزويلا في "هذا اليوم الأليم"..

تركيا تعزي فنزويلا بضحايا الزلزال وتبدي استعدادها "لكل أنواع الدعم" الخارجية التركية شددت على استعداد أنقرة لتقديم كل أنواع المساعدة لفنزويلا في "هذا اليوم الأليم"..

أنقرة/ الأناضول

أعربت وزارة الخارجية التركية، الخميس، عن تعازيها في ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا، وأبدت استعداد أنقرة لتقديم كل أنواع الدعم.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تشعر بحزن عميق إزاء الخسائر البشرية الكبيرة والأضرار المادية الجسيمة الناجمة عن الزلزال المزدوج في فنزويلا.

وتقدمت بتعازيها إلى ذوي الضحايا والشعب الفنزويلي، راجية الشفاء العاجل للمصابين.

وأشارت إلى أن السفارة التركية في كاراكاس على تواصل مع المواطنين الأتراك هناك وأنها تتابع أوضاعهم عن كثب.

وشددت على استعداد تركيا لتقديم كل أنواع المساعدة لفنزويلا في "هذا اليوم الأليم".

ومساء الأربعاء، أفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي بوقوع زلزالين في فنزويلا بفارق 39 ثانية، بلغت قوة الأول 7.2 درجات والثاني 7.5 درجات.

وفي أحدث حصيلة، أعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز مصرع 164 شخصا وإصابة 971 آخرين جراء الزلزال المزدوج.

