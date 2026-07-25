الخارجية التركية تعرب عن بالغ حزنها لسقوط ضحايا في الحادث الذي أودى بحياة 35 شخصا وأوقع 30 مصابا..

تركيا تعزي سوريا في ضحايا حادث السير على طريق دمشق–دير الزور الخارجية التركية تعرب عن بالغ حزنها لسقوط ضحايا في الحادث الذي أودى بحياة 35 شخصا وأوقع 30 مصابا..

أنقرة/ الأناضول

أعربت وزارة الخارجية التركية، السبت، عن تعازيها لسوريا في ضحايا حادث السير الذي وقع على طريق دمشق–دير الزور، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها تلقت "ببالغ الحزن" نبأ الخسائر البشرية الناجمة عن حادث السير الذي وقع على طريق دمشق–دير الزور في سوريا.

وأضاف البيان: "نسأل من الله الرحمة للذين فقدوا حياتهم في الحادث، ونتقدم بالتعازي إلى ذويهم وإلى الشعب السوري".

وكان 35 شخصا قد لقوا حتفهم، فيما أصيب 30 آخرون جراء تصادم حافلتين لنقل الركاب على طريق دمشق–دير الزور في سوريا.

