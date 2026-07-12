أكدت وزارة الخارجية التركية على استمرار تضامنها مع سوريا..

تركيا تعزي سوريا بضحايا غرق عبّارة في دير الزور أكدت وزارة الخارجية التركية على استمرار تضامنها مع سوريا..

أنقرة/ الأناضول

أعربت تركيا عن تعازيها لسوريا في ضحايا غرق عبّارة مائية في نهر الفرات بمدينة دير الزور شرقي البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، الأحد.

وأفادت الوزارة أنها تلقت بحزن كبير نبأ سقوط ضحايا في حادث العبّارة الذي وقع على نهر الفرات بمحافظة دير الزور.



وأضافت: "نسأل الله الرحمة للذين فقدوا حياتهم، ونتقدم بالتعازي إلى ذويهم وإلى الشعب السوري".

وشددت على أن تركيا التي تقدم الدعم لعمليات البحث والإنقاذ، ستواصل الوقوف إلى جانب سوريا حكومة وشعبًا في هذه المرحلة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الدفاع المدني السوري، في بيان مصرع طفلين ونجاة أكثر من 15 شخصا جراء غرق عبّارة مائية في مجرى نهر الفرات بمدينة دير الزور.

يأتي الحادث في وقت لا يزال فيه آلاف المدنيين والطلاب في دير الزور يعتمدون على العبارات النهرية والقوارب للتنقل بين ضفتي نهر الفرات، في ظل الدمار الذي لحق بمعظم الجسور خلال سنوات النزاع.



وتفتقر هذه الوسائل في كثير من الأحيان لتدابير السلامة والأمان والصيانة الدورية، مما يرفع من معدلات مخاطر الغرق والحوادث، لا سيما مع اشتداد التيارات المائية في مجرى النهر خلال مواسم معينة.

