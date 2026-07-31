في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية

تركيا تعزي اليابان في ضحايا زلزال كوماموتو في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية

أنقرة/ الأناضول

أعربت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، عن تعازيها للشعب الياباني في ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية كوماموتو، الثلاثاء الماضي، وأسفر عن سقوط قتلى.

وقالت الخارجية التركية، في بيان، إنها تلقت "ببالغ الحزن" نبأ وقوع خسائر كبيرة في الأرواح جراء الزلزال الذي ضرب ولاية كوماموتو اليابانية.

وأضاف البيان أن الوزارة تتقدم بخالص التعازي إلى ذوي الضحايا وإلى الشعب الياباني، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

جدير بالذكر أن الزلزال بلغت قوته 7.1 درجات على مقياس ريختر، ما أسفر عن مصرع 36 شخصا.

وسُجل الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وتسبب في أضرار واسعة النطاق في أنحاء الولاية، شملت اندلاع حرائق وانهيار طرق وجسور.

ولا تزال فرق البحث والإنقاذ تواصل عملياتها في جميع مواقع الأنقاض بالولاية.

