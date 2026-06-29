تركيا تعزي السعودية في ضحايا حادث تحطم المروحية

Can Efesoy, Mohammad Kara Maryam
29 يونيو 2026•تحديث: 29 يونيو 2026
أنقرة / الأناضول
قدمت تركيا تعازيها إلى الرياض بضحايا حادث تحطم المروحية الذي وقع الأحد في مدينة رأس تنورة شرقي السعودية.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان خطي الاثنين، إنها تلقت ببالغ الحزن نبأ سقوط ضحايا في حادث تحطم المروحية.
وورد في البيان: "نسأل الله الرحمة لمن فقدوا حياتهم في هذا الحادث الأليم، ونتقدم بأحر التعازي إلى ذويهم وإلى الشعب السعودي".
وكان 14 سعوديا قد لقوا مصرعهم الأحد، إثر تحطم مروحية تابعة لشركة النفط الوطنية السعودية "أرامكو"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واس" عن مصدر مسؤول بوزارة الطاقة.