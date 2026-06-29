الحادث وقع الأحد وأدى إلى مصرع 14 سعوديا جراء تحطم مروحية تابعة لشركة "أرامكو" شرقي السعودية

تركيا تعزي السعودية في ضحايا حادث تحطم المروحية الحادث وقع الأحد وأدى إلى مصرع 14 سعوديا جراء تحطم مروحية تابعة لشركة "أرامكو" شرقي السعودية

أنقرة / الأناضول

قدمت تركيا تعازيها إلى الرياض بضحايا حادث تحطم المروحية الذي وقع الأحد في مدينة رأس تنورة شرقي السعودية.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان خطي الاثنين، إنها تلقت ببالغ الحزن نبأ سقوط ضحايا في حادث تحطم المروحية.

وورد في البيان: "نسأل الله الرحمة لمن فقدوا حياتهم في هذا الحادث الأليم، ونتقدم بأحر التعازي إلى ذويهم وإلى الشعب السعودي".

وكان 14 سعوديا قد لقوا مصرعهم الأحد، إثر تحطم مروحية تابعة لشركة النفط الوطنية السعودية "أرامكو"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واس" عن مصدر مسؤول بوزارة الطاقة.