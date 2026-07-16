مذكرة تفاهم بين شركة "نوكلين" التركية وشركة الاستثمار الكندية "بورتلاند هولدينغز إنفيستكو" للتعاون في مجال الطاقة النووية..

تركيا تعزز منظومة الطاقة النووية بشراكة مع كندا مذكرة تفاهم بين شركة "نوكلين" التركية وشركة الاستثمار الكندية "بورتلاند هولدينغز إنفيستكو" للتعاون في مجال الطاقة النووية..

أنقرة/ الأناضول

وقعت شركة "نوكلين" التركية المتخصصة في التقنيات النووية وشركة الاستثمار الكندية "بورتلاند هولدينغز إنفيستكو" مذكرة تفاهم، بدعم من جمعية الصناعة النووية التركية، بهدف دعم وتطوير منظومة الطاقة النووية في تركيا.

ووفقا لبيان صادر عن الجمعية، الخميس، فإن مذكرة التفاهم التي تركز على التقنيات النووية الحديثة والمفاعلات النووية الصغيرة، تضع إطارا استراتيجيا لشراكات طويلة الأمد من شأنها تعزيز منظومة الطاقة النووية في تركيا.

وشهد مراسم التوقيع كل من رئيس جمعية الصناعة النووية عليجان تشيفتشي، ورئيس العمليات في شركة "بورتلاند هولدينغز" روغيريو تيبي.

ويهدف التعاون إلى الجمع بين المنظومة النووية المتقدمة في كندا ورؤية تركيا المتنامية في مجال الطاقة النووية، عبر تطوير الكوادر البشرية والتدريب، والتعاون التكنولوجي، وزيادة الوعي بهذا الخصوص.

وقال عضو مجلس إدارة شركة "نوكلين" كوراي تونجر، في البيان، إن الاتفاق سيمهد الطريق أمام شراكات جديدة بين تركيا وكندا في مجال الطاقة النووية.

وأشار تونجر إلى أن بورتلاند هولدينغز ستسهم بخبراتها التجارية وعلاقاتها الدولية ورؤيتها الاستراتيجية في تطوير قطاع الطاقة النووية المتقدمة في تركيا.

جدير بالذكر أن تركيا دشنت أولى مراحل محطة "آق قويو" للطاقة النووية في مرسين جنوبي البلاد في أبريل/ نيسان 2023، وهي أول محطة للطاقة النووية وواحدة من بين أكبر الاستثمارات في البلاد.

وتتواصل أعمال البناء داخل المحطة في إطار اتفاق أبرمته تركيا مع روسيا بالعام 2010 على أن يتم تشغيل كامل وحداتها في عام 2028.