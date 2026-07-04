في كلمة لنائب الرئيس التركي جودت يلماز خلال مشاركته برفقة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في منتدى الأعمال والاستثمار التركي الباكستاني في إسطنبول

تركيا تعبر عن تقديرها لدور باكستان في الوساطة بين واشنطن وطهران في كلمة لنائب الرئيس التركي جودت يلماز خلال مشاركته برفقة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في منتدى الأعمال والاستثمار التركي الباكستاني في إسطنبول

إسطنبول/ الأناضول

عبر نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، عن تقدير تركيا بشكل كبير لدور باكستان في خفض التوترات في المنطقة مؤخرا، والوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

جاء ذلك في كلمة يلماز، خلال مشاركته برفقة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في منتدى الأعمال والاستثمار التركي الباكستاني في إسطنبول.

وأوضح يلماز، أن المشاركين اجتمعوا في المنتدى ليس فقط لمراجعة التعاون الاقتصادي بين البلدين، بل أيضًا لفتح صفحة جديدة من التعاون تستند إلى التاريخ المشترك والصداقة الراسخة ورؤية مشتركة للمستقبل.

وأكد أن تركيا وباكستان أثبتتا مرارًا أنهما ليستا مجرد دولتين تربطهما مصالح متبادلة، بل شعبان شقيقان يقف كل منهما إلى جانب الآخر في الأوقات العصيبة.

وأشار يلماز، إلى أن باكستان ليست مجرد دولة رائدة في جنوب آسيا، بل تعد أيضًا "فاعلًا مسؤولًا يسهم بدور بنّاء في القضايا الإقليمية والدولية، ويقدم مساهمة فعالة في ترسيخ السلام والاستقرار".

وأعرب عن تقديره الكبير للدبلوماسية البناءة التي انتهجتها باكستان خلال الأشهر الأخيرة لخفض التوترات في الشرق الأوسط، ولدورها الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال يلماز، إن "مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وباكستان يمثل آلية مهمة أُنشئت لدفع التعاون الثنائي ضمن إطار مؤسسي، إذ يجمع مؤسسات البلدين بانتظام ويوفر منصة متميزة لاستثمار كامل إمكانات التعاون بينهما".

وأضاف أن البلدين، وفق ما اتفق عليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني، يستهدفان رفع حجم التبادل التجاري الثنائي إلى 5 مليارات دولار.

وأردف: "لكننا ما زلنا للأسف دون هذا المستوى، وفي الحقيقة فإن 5 مليارات دولار هدف متواضع، وينبغي أن نرفعه إلى مستويات أعلى بكثير".

وأكد نائب الرئيس التركي، ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري، الذي بلغ نحو 1.2 مليار دولار في عام 2025.

ولفت إلى أن تركيا تمتلك مزايا مهمة تتمثل في بنيتها الصناعية القوية، وقدرتها التصديرية العالية، وخبرتها الدولية في قطاع المقاولات، وتقنياتها التنافسية، وقطاعها الخاص الديناميكي ذي الحضور العالمي.

وأشار يلماز، إلى أن باكستان أيضا، توفر فرصًا كبيرة بما تمتلكه من سكانها الشباب، وسوقها المحلية المتنامية، وقدراتها الزراعية الغنية، وموقعها الاستراتيجي، والأهم من ذلك نهجها الاقتصادي القائم على الإصلاح.

وأضاف أن اتفاقية تجارة السلع بين تركيا وباكستان، الموقعة عام 2022 والنافذة منذ عام 2023، شكلت محطة مهمة في العلاقات التجارية.



ودعا نائب الرئيس التركي إلى توسيع نطاق التعاون ليشمل الخدمات والاستثمارات أيضًا.

وأوضح أن الاستثمارات التركية المباشرة في باكستان تجاوزت ملياري دولار، وأسهمت في توفير فرص عمل، ونقل التكنولوجيا والخبرات، ودعم تطوير البنية التحتية، ورفع معايير الجودة، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في باكستان.

وأفاد يلماز، بأن شركات المقاولات التركية أنجزت 74 مشروعًا في باكستان بقيمة إجمالية تقارب 3.5 مليارات دولار.



وأكد استعداد شركات المقاولات التركية لتنفيذ مشاريع جديدة في مجالات الإسكان، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والمنشآت الصناعية، وغيرها.

ولفت يلماز، إلى وجود فرص كبيرة للتعاون في قطاعات صناعة السيارات، والزراعة والتقنيات الزراعية، والصناعات الغذائية، والأجهزة الطبية، والتقنيات الصحية، والطاقة المتجددة، والتقنيات الخضراء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتجارة الإلكترونية، والتعليم، والسياحة، وبناء السفن، والصناعات الدفاعية، وصناعة السينما والتلفزيون.

وشدد على أن البلدين قادران على تنفيذ مشاريع إنتاج واستثمار مشتركة، بما يتيح أيضًا الوصول إلى أسواق دول ثالثة.

