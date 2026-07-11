تركيا تعازي إسبانيا في ضحايا حرائق الغابات الحرائق أسفرت عن مصرع 11 شخصا

أنقرة/ الأناضول

أعربت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، عن تعازيها لأسر ضحايا حرائق الغابات في إسبانيا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها تلقت ببالغ الحزن نبأ سقوط ضحايا جراء حرائق الغابات التي اندلعت الخميس، في مدينة ألميريا الإسبانية.

وأضافت "نتقدم بخالص التعازي إلى ذوي الضحايا وإلى الشعب الإسباني، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت السلطات الإسبانية، مصرع 11 شخصا في حرائق غابات اندلعت في بلدة تابعة لمدينة ألميريا في إقليم الأندلس جنوبي إسبانيا.