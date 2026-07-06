تركيا تصدر عملة تذكارية من فئة 5 ليرات بمناسبة قمة الناتو في أنقرة بهدف تخليد ذكرى انعقاد القمة السادسة والثلاثين للحلف في تركيا..

​​​​​​​إسطنبول/ الأناضول

أصدرت المديرية العامة لدار السكّ والطباعة الحكومية في تركيا عملة تذكارية متداولة من فئة 5 ليرات تركية، بمناسبة انعقاد القمة السادسة والثلاثين لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة أنقرة.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من المديرية، تُعقد القمة الـ36 لقادة الحلف يومي 7 و8 يوليو/تموز 2026 في المجمّع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، علماً أن أول اجتماع رسمي لقمم الناتو عُقد عام 1957 في العاصمة الفرنسية باريس.

وتجمع القمة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الحلف لبحث أجندة مشتركة تتعلق بالأمن والتعاون.

وتواصل تركيا، من خلال دورها التاريخي في بناء الجسور بين الحضارات ومبادراتها الدبلوماسية، الإسهام في تعزيز التعاون الدولي والحوار.

وبفضل موقعها الاستراتيجي وتقاليدها العريقة في إدارة الدولة، ونهجها القائم على التعاون مع الحلفاء، تؤدي أنقرة دوراً فاعلاً في الجهود متعددة الأطراف الرامية إلى تعزيز السلام والأمن الدوليين، كما تؤكد، عبر استضافتها للقمة، التزامها بمبدأ الأمن المشترك.

وفي هذا السياق، جاءت خطوة إصدار العملة التذكارية المتداولة من فئة 5 ليرات بهدف تخليد ذكرى استضافة تركيا للقمة السادسة والثلاثين لحلف الناتو.

وجرى سكّ العملة اعتماداً على التصميم الأساسي للعملة المعدنية المتداولة من فئة 5 ليرات، إذ يحمل أحد وجهيها شعار حلف الناتو، ومكان وتاريخ انعقاد القمة، إلى جانب رسم للمجمّع الرئاسي، بينما احتُفظ في الوجه الآخر بالتصميم المتداول الحالي للعملة.

وفي المرحلة الأولى، أنتجت دار السكّ والطباعة الحكومية 100 ألف قطعة من العملة التذكارية، مع خطط لإنتاج 400 ألف قطعة إضافية خلال فترة انعقاد القمة، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 500 ألف قطعة.