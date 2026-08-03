تركيا تصدر أول قاطرة محلية إلى إفريقيا القاطرة صنعتها الشركة التركية لصناعة مركبات السكك الحديدية "تورساش" وتم تصديرها إلى تنزانيا

أنقرة/ الأناضول

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو أن بلاده صدرت لأول مرة قاطرة تحويل ديزل-كهربائية محلية الصنع إلى القارة الإفريقية.

وأوضح أورال أوغلو في بيان، الاثنين، أن تركيا تجاوزت محطة مهمة جديدة في مجال صناعة السكك الحديدية المحلية.

وأشار إلى أن الاستثمارات التي تنفذها الحكومة تسهم في زيادة استخدام المركبات المحلية في قطاع السكك الحديدية يوما بعد يوم، إلى جانب طرح المنتجات المطورة والمصنَّعة محليا في الأسواق الدولية.

وبيَّن أن قاطرة التحويل أنتجتها الشركة التركية لصناعة مركبات السكك الحديدية "تورساش" بنسبة صناعة محلية بلغت 90 بالمئة، وتم تصديرها إلى تنزانيا.

وتُستخدم قاطرة التحويل داخل محطات السكك الحديدية، ووظيفتها الأساسية هي نقل المقطورات من سكة إلى أخرى وتجميعها أو فصلها، ولا تستخدم في سحب المقطورات لمسافات طويلة.



ولفت أورال أوغلو إلى أن القاطرة مزودة بأول محرك ديزل محلي تزيد قدرته على ألف حصان، تم تطويره ضمن مشروع لمؤسسات بحثية تركية.

