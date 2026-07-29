الخارجية التركية: التقدم في مجالات التعاون ضمن مسار 2025 يسهم في بناء الثقة والحل المستدام يجب أن يستند إلى المساواة في السيادة والوضع الدولي المتكافئ للشعب القبرصي التركي..

تركيا تشيد بجهود غوتيريش بشأن قبرص وتؤكد دعمها الكامل للقبارصة الأتراك الخارجية التركية: التقدم في مجالات التعاون ضمن مسار 2025 يسهم في بناء الثقة والحل المستدام يجب أن يستند إلى المساواة في السيادة والوضع الدولي المتكافئ للشعب القبرصي التركي..

أنقرة/ الأناضول

أعربت وزارة الخارجية التركية عن تقديرها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن القضية القبرصية منذ توليه منصبه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، في منشور عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأربعاء، تعليقًا على تصريحات غوتيريش عقب الاجتماع الثلاثي الذي عقده مع زعيمي شطري جزيرة قبرص، إن تركيا تثمن جهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق تقدم في ملف قبرص.

وأوضح كتشالي: "نثمّن الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن مسألة قبرص منذ بداية ولايته. ونعتقد أنه في ظل استمرار غياب أرضية مشتركة للتوصل إلى حل بين الطرفين في الجزيرة، فإن التركيز على إحراز تقدم في مجالات التعاون المهمة ضمن المسار الذي أطلقه غوتيريش عام 2025، سيسهم في بناء الثقة بين الجانبين".

وأكد كتشالي أن نماذج الحلول التي جرى اختبارها واستنفادها على مدى عقود أصبحت من الماضي، مضيفًا: "نؤكد مجددًا أنه ما لم يغيّر الجانب الرومي في قبرص موقفه المتعنت، ويضع حدًا لممارساته التي تؤثر سلبًا أيضًا على أمن المنطقة، فلن تتبلور آفاق التوصل إلى حل".

وشدد على أن التوصل إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية القبرصية لا يمكن أن يتحقق إلا بالاستناد إلى الحقائق القائمة في الجزيرة، وعلى أساس المساواة في السيادة والمكانة الدولية المتساوية للشعب القبرصي التركي.

وأضاف: "نجدد التأكيد، كما هو الحال دائمًا، على دعمنا الكامل لجمهورية شمال قبرص التركية وللشعب القبرصي التركي".

وفي وقت سابق الأربعاء، عقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اجتماعًا ثلاثيًا في مقر الأمم المتحدة بالمنطقة العازلة في العاصمة لفكوشا، بمشاركة رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهورمان، وزعيم الإدارة الرومية في جنوب قبرص نيكوس خريستودوليدس.

