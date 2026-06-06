المناورات تستضيفها كل من النرويج والسويد وفنلندا في الفترة من 3 إلى 19 يونيو الجاري..

تركيا تشارك في مناورات "رامشتاين فلاغ 2026" المناورات تستضيفها كل من النرويج والسويد وفنلندا في الفترة من 3 إلى 19 يونيو الجاري..

أنقرة/الأناضول

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها الجوية تشارك في مناورات "رامشتاين فلاغ 2026" التي تستضيفها كل من النرويج والسويد وفنلندا، في الفترة من 3 إلى 19 يونيو/حزيران الجاري.

وأشار بيان الوزارة على حسابها بمنصة "إن سوسيال" التركية، إلى أن القوات الجوية تشارك في المناورات بـ 5 طائرات "إف-16" وطائرة تزوّد بالوقود جوا "KC-135R" وطائرات الإنذار المبكر والتحكم الجوي "E-7T"

وأوضح البيان أن المناورات تهدف إلى تعزيز قابلية التشغيل البيني والقدرات العملياتية المشتركة مع الدول الحليفة.

وذكر البيان أن المناورات تشارك فيها إلى جانب تركيا 16 دولة أخرى وسيتم خلالها تنفيذ مهام جوية بما يتيح تبادل المعلومات والخبرات بين المشاركين.