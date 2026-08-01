تقام الأولمبياد في مدينة جدة بين 2 و9 أغسطس الجاري

تركيا تشارك في أولمبياد العلوم النووية الدولي بالسعودية تقام الأولمبياد في مدينة جدة بين 2 و9 أغسطس الجاري

أنقرة/ الأناضول

تشارك تركيا للمرة الأولى كدولة منافسة في النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي "إنسو 2026" للعلوم النووية، المقررة إقامتها في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 2 إلى 9 أغسطس/ آب الجاري.

وذكر بيان وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، أن طلاب المرحلة الثانوية الذين سيمثلون البلاد في النسخة الثالثة من الأولمبياد أتموا استعداداتهم النهائية في العاصمة أنقرة.

وأوضح البيان، أن طلاب ثانوية "بهجة شهير" الخاصة للعلوم والتكنولوجيا في إسطنبول تأهلوا لتمثيل تركيا عقب عملية اختيار شملت طلاب 30 مدرسة من مختلف الولايات التركية.

وتلقى الفريق الطلابي تدريبا مكثفا وفق المنهاج المعتمد في الأولمبياد، شمل موضوعات تركيب الذرة، والنواة، والإشعاع، والانشطار والاندماج النوويين، والنشاط الإشعاعي البيئي، ومخاطر الإشعاع والسلامة الإشعاعية، إلى جانب تطبيقات التقنيات النووية والإشعاعية.

وفي إطار التحضيرات، أنهى الطلاب برنامجا تدريبيا عمليا استمر يومين في معهد أبحاث الطاقة النووية التابع لهيئة أبحاث الطاقة والنووية والمعادن التركية.

ونقل البيان، عن الطالب عمر آكان، قوله إن الفريق يشعر بفخر كبير لتمثيل البلاد.



وأضاف آكان: "استعددنا لهذه المرحلة على أفضل وجه، ونأمل تحقيق نجاحات كبيرة في المنافسات، كما نشكر وزير الطاقة على دعمه المستمر لنا".

بدوره، أعرب الطالب مرت أنداتش قره، عن حماس الفريق لحصد الميداليات، قائلاً: "نحن متحمسون لإحراز الميداليات لبلدنا في هذه البطولة التي تشارك فيها تركيا للمرة الأولى".

تأتي هذه المشاركة بعد أن تواجدت تركيا في فعالية العام الماضي بصفة "مراقب"، حيث تهدف التظاهرة العلمية الدولية إلى تعزيز التعاون في مجالات تعليم العلوم والتكنولوجيا النووية.