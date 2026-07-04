أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، أن بلاده سلمت السلطات الفنزويلية،

تركيا تسلم فنزويلا مساعدات ومعدات إنقاذ لمواجهة آثار الزلزال أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، أن بلاده سلمت السلطات الفنزويلية،

أنقرة / الأناضول

وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي:

- سلمنا السلطات الفنزويلية، عبر الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، معدات للبحث والإنقاذ ومواد لتلبية الاحتياجات العاجلة إضافة إلى طرود غذائية ومستلزمات تنظيف، لإيصالها إلى المناطق المتضررة من الزلزال المزدوج..

أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، أن بلاده سلمت السلطات الفنزويلية، عبر الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، معدات للبحث والإنقاذ، ومواد لتلبية الاحتياجات العاجلة، إضافة إلى طرود غذائية ومستلزمات تنظيف، لإيصالها إلى المناطق المتضررة من الزلزال المزدوج.

وأضاف أرصوي في تدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية، السبت، إن بلاده ستواصل خلال الأيام المقبلة تقديم الدعم من خلال توفير مواد الإيواء ومستلزمات الحياة الأساسية.

وتابع: "نحن في تركيا لا نحصر المساعدات الإنسانية في فترات الكوارث فحسب، بل نحرص على مواصلة التعاون الوثيق الذي بنيناه مع الدول الصديقة والشقيقة في جميع الظروف. وكما كان الحال حتى اليوم، سنواصل تضامننا مع فنزويلا في كل المجالات التي تستدعي الحاجة".

وأعرب أرصوي عن تمنياته في تجاوز فنزويلا لأضرار الزلزال المزدوج في أقرب فرصة، مؤكدا أن الشعب الفنزويلي قادر على ذلك.

وفي 24 يونيو/ حزيران الماضي، تعرضت فنزويلا لزلزالين متتاليين، الأول بقوة 7.2 درجات والثاني بقوة 7.5 درجات، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة.

وفي 26 يونيو، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تكلفة الأضرار المادية المباشرة الناجمة عن الزلزال المزدوج تُقدَّر بنحو 6.7 مليارات دولار.

