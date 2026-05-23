تركيا تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بصادرات يومية بلغت 2.4 مليار دولار

أنقرة / الأناضول

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، أن صادرات بلاده سجلت رقما قياسيا في تاريخها على الصعيد اليومي بقيمة 2 مليار و428 مليون دولار.

وفي بيان نشره السبت، قال بولاط إن تركيا حققت إنجازا تاريخيا جديدا في إطار رؤيتها للنمو المرتكز على الإنتاج والاستثمار والتوظيف والتصدير.

وأوضح أن صادرات تركيا بلغت 2 مليار و428 مليون دولار، أمس الجمعة، ما يعني تسجيل رقم قياسي على الصعيد اليومي في تاريخ الجمهورية.

كما أشاد بالسياسات الاقتصادية والتجارية التي تتبعها الحكومة التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، وبالصعود المستقر للبلاد بمجال التصدير.

وأكد أن تركيا باتت تمتلك اقتصادا يعزز بنيتها الإنتاجية ويدعم صادراتها ذات القيمة المضافة العالية ويصل إلى أسواق جديدة ويزيد تأثيرها العالمي.

وكان الرقم القياسي السابق للصادرات اليومية لتركيا قد جرى تسجيله في 28 مارس/ آذار من عام 2025، وذلك بقيمة 2 مليار و128 مليون دولار.