تركيا تسجل رقما قياسيا في "غينيس" بأداء 5 آلاف شخص الدبكة معا
المشاركون أدوا دبكة "هورون" الشعبية التركية بإيقاع واحد لنحو 3 دقائق
Muhammed Gencebay Gür, Muhammed Kılıç
28 يونيو 2026•تحديث: 28 يونيو 2026
İSTANBUL
إسطنبول/ الأناضول
سجلت تركيا رقما قياسيا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أن أدى 5 آلاف من فناني الفلكلور، مرتدين الأزياء التقليدية، دبكة "هورون" الشعبية معا، في محاولة نظمها الاتحاد التركي للألعاب الشعبية.
وقبل انطلاق المحاولة في ساحة فعاليات مالتبا بإسطنبول، الأحد، شرحت ممثلة غينيس في تركيا شيدا صوباشي، القواعد الواجب اتباعها.
وشكَّل فنانو الفلكلور القادمون من ولايات تركية مختلفة حلقات لأداء الدبكة معا.
وأعطى والي إسطنبول داود غول، إشارة انطلاق محاولة تسجيل الرقم القياسي بمشاركة 5 آلاف شخص.
وأدى المشاركون الدبكة لنحو 3 دقائق بإيقاع واحد، قبل انتظار إعلان حكام موسوعة غينيس للنتيجة.
وفي ختام الفعالية، أعلنت ممثلة غينيس في تركيا صوباشي، نجاح الاتحاد التركي للألعاب الشعبية في تسجيل الرقم القياسي ضمن فئة الألعاب الشعبية التركية.
واحتفل المشاركون بنجاح المحاولة عبر مواصلة أداء الدبكة.
[1/7] سجلت تركيا رقما قياسيا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أن أدى 5 آلاف من فناني الفلكلور، مرتدين الأزياء التقليدية، دبكة "هورون" الشعبية معا، في محاولة نظمها الاتحاد التركي للألعاب الشعبية. وقبل انطلاق المحاولة في ساحة فعاليات مالتبا بإسطنبول، الأحد، شرحت ممثلة غينيس في تركيا شيدا صوباشي، القواعد الواجب اتباعها.
[2/7] سجلت تركيا رقما قياسيا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أن أدى 5 آلاف من فناني الفلكلور، مرتدين الأزياء التقليدية، دبكة "هورون" الشعبية معا، في محاولة نظمها الاتحاد التركي للألعاب الشعبية. وقبل انطلاق المحاولة في ساحة فعاليات مالتبا بإسطنبول، الأحد، شرحت ممثلة غينيس في تركيا شيدا صوباشي، القواعد الواجب اتباعها.
[3/7] سجلت تركيا رقما قياسيا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أن أدى 5 آلاف من فناني الفلكلور، مرتدين الأزياء التقليدية، دبكة "هورون" الشعبية معا، في محاولة نظمها الاتحاد التركي للألعاب الشعبية. وقبل انطلاق المحاولة في ساحة فعاليات مالتبا بإسطنبول، الأحد، شرحت ممثلة غينيس في تركيا شيدا صوباشي، القواعد الواجب اتباعها.
[4/7] سجلت تركيا رقما قياسيا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أن أدى 5 آلاف من فناني الفلكلور، مرتدين الأزياء التقليدية، دبكة "هورون" الشعبية معا، في محاولة نظمها الاتحاد التركي للألعاب الشعبية. وقبل انطلاق المحاولة في ساحة فعاليات مالتبا بإسطنبول، الأحد، شرحت ممثلة غينيس في تركيا شيدا صوباشي، القواعد الواجب اتباعها.
[5/7] سجلت تركيا رقما قياسيا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أن أدى 5 آلاف من فناني الفلكلور، مرتدين الأزياء التقليدية، دبكة "هورون" الشعبية معا، في محاولة نظمها الاتحاد التركي للألعاب الشعبية. وقبل انطلاق المحاولة في ساحة فعاليات مالتبا بإسطنبول، الأحد، شرحت ممثلة غينيس في تركيا شيدا صوباشي، القواعد الواجب اتباعها.
[6/7] سجلت تركيا رقما قياسيا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أن أدى 5 آلاف من فناني الفلكلور، مرتدين الأزياء التقليدية، دبكة "هورون" الشعبية معا، في محاولة نظمها الاتحاد التركي للألعاب الشعبية. وقبل انطلاق المحاولة في ساحة فعاليات مالتبا بإسطنبول، الأحد، شرحت ممثلة غينيس في تركيا شيدا صوباشي، القواعد الواجب اتباعها.
[7/7] سجلت تركيا رقما قياسيا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أن أدى 5 آلاف من فناني الفلكلور، مرتدين الأزياء التقليدية، دبكة "هورون" الشعبية معا، في محاولة نظمها الاتحاد التركي للألعاب الشعبية. وقبل انطلاق المحاولة في ساحة فعاليات مالتبا بإسطنبول، الأحد، شرحت ممثلة غينيس في تركيا شيدا صوباشي، القواعد الواجب اتباعها.
[1/7] سجلت تركيا رقما قياسيا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أن أدى 5 آلاف من فناني الفلكلور، مرتدين الأزياء التقليدية، دبكة "هورون" الشعبية معا، في محاولة نظمها الاتحاد التركي للألعاب الشعبية. وقبل انطلاق المحاولة في ساحة فعاليات مالتبا بإسطنبول، الأحد، شرحت ممثلة غينيس في تركيا شيدا صوباشي، القواعد الواجب اتباعها.
[2/7] سجلت تركيا رقما قياسيا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أن أدى 5 آلاف من فناني الفلكلور، مرتدين الأزياء التقليدية، دبكة "هورون" الشعبية معا، في محاولة نظمها الاتحاد التركي للألعاب الشعبية. وقبل انطلاق المحاولة في ساحة فعاليات مالتبا بإسطنبول، الأحد، شرحت ممثلة غينيس في تركيا شيدا صوباشي، القواعد الواجب اتباعها.
[3/7] سجلت تركيا رقما قياسيا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أن أدى 5 آلاف من فناني الفلكلور، مرتدين الأزياء التقليدية، دبكة "هورون" الشعبية معا، في محاولة نظمها الاتحاد التركي للألعاب الشعبية. وقبل انطلاق المحاولة في ساحة فعاليات مالتبا بإسطنبول، الأحد، شرحت ممثلة غينيس في تركيا شيدا صوباشي، القواعد الواجب اتباعها.
[4/7] سجلت تركيا رقما قياسيا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أن أدى 5 آلاف من فناني الفلكلور، مرتدين الأزياء التقليدية، دبكة "هورون" الشعبية معا، في محاولة نظمها الاتحاد التركي للألعاب الشعبية. وقبل انطلاق المحاولة في ساحة فعاليات مالتبا بإسطنبول، الأحد، شرحت ممثلة غينيس في تركيا شيدا صوباشي، القواعد الواجب اتباعها.
[5/7] سجلت تركيا رقما قياسيا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أن أدى 5 آلاف من فناني الفلكلور، مرتدين الأزياء التقليدية، دبكة "هورون" الشعبية معا، في محاولة نظمها الاتحاد التركي للألعاب الشعبية. وقبل انطلاق المحاولة في ساحة فعاليات مالتبا بإسطنبول، الأحد، شرحت ممثلة غينيس في تركيا شيدا صوباشي، القواعد الواجب اتباعها.
[6/7] سجلت تركيا رقما قياسيا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أن أدى 5 آلاف من فناني الفلكلور، مرتدين الأزياء التقليدية، دبكة "هورون" الشعبية معا، في محاولة نظمها الاتحاد التركي للألعاب الشعبية. وقبل انطلاق المحاولة في ساحة فعاليات مالتبا بإسطنبول، الأحد، شرحت ممثلة غينيس في تركيا شيدا صوباشي، القواعد الواجب اتباعها.
[7/7] سجلت تركيا رقما قياسيا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أن أدى 5 آلاف من فناني الفلكلور، مرتدين الأزياء التقليدية، دبكة "هورون" الشعبية معا، في محاولة نظمها الاتحاد التركي للألعاب الشعبية. وقبل انطلاق المحاولة في ساحة فعاليات مالتبا بإسطنبول، الأحد، شرحت ممثلة غينيس في تركيا شيدا صوباشي، القواعد الواجب اتباعها.