تركيا تسجل رقما قياسيا في "غينيس" بأداء 5 آلاف شخص الدبكة معا

[1/7] سجلت تركيا رقما قياسيا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أن أدى 5 آلاف من فناني الفلكلور، مرتدين الأزياء التقليدية، دبكة "هورون" الشعبية معا، في محاولة نظمها الاتحاد التركي للألعاب الشعبية. وقبل انطلاق المحاولة في ساحة فعاليات مالتبا بإسطنبول، الأحد، شرحت ممثلة غينيس في تركيا شيدا صوباشي، القواعد الواجب اتباعها.

[2/7] سجلت تركيا رقما قياسيا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أن أدى 5 آلاف من فناني الفلكلور، مرتدين الأزياء التقليدية، دبكة "هورون" الشعبية معا، في محاولة نظمها الاتحاد التركي للألعاب الشعبية. وقبل انطلاق المحاولة في ساحة فعاليات مالتبا بإسطنبول، الأحد، شرحت ممثلة غينيس في تركيا شيدا صوباشي، القواعد الواجب اتباعها.

[3/7] سجلت تركيا رقما قياسيا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أن أدى 5 آلاف من فناني الفلكلور، مرتدين الأزياء التقليدية، دبكة "هورون" الشعبية معا، في محاولة نظمها الاتحاد التركي للألعاب الشعبية. وقبل انطلاق المحاولة في ساحة فعاليات مالتبا بإسطنبول، الأحد، شرحت ممثلة غينيس في تركيا شيدا صوباشي، القواعد الواجب اتباعها.

[4/7] سجلت تركيا رقما قياسيا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أن أدى 5 آلاف من فناني الفلكلور، مرتدين الأزياء التقليدية، دبكة "هورون" الشعبية معا، في محاولة نظمها الاتحاد التركي للألعاب الشعبية. وقبل انطلاق المحاولة في ساحة فعاليات مالتبا بإسطنبول، الأحد، شرحت ممثلة غينيس في تركيا شيدا صوباشي، القواعد الواجب اتباعها.

[5/7] سجلت تركيا رقما قياسيا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أن أدى 5 آلاف من فناني الفلكلور، مرتدين الأزياء التقليدية، دبكة "هورون" الشعبية معا، في محاولة نظمها الاتحاد التركي للألعاب الشعبية. وقبل انطلاق المحاولة في ساحة فعاليات مالتبا بإسطنبول، الأحد، شرحت ممثلة غينيس في تركيا شيدا صوباشي، القواعد الواجب اتباعها.

[6/7] سجلت تركيا رقما قياسيا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أن أدى 5 آلاف من فناني الفلكلور، مرتدين الأزياء التقليدية، دبكة "هورون" الشعبية معا، في محاولة نظمها الاتحاد التركي للألعاب الشعبية. وقبل انطلاق المحاولة في ساحة فعاليات مالتبا بإسطنبول، الأحد، شرحت ممثلة غينيس في تركيا شيدا صوباشي، القواعد الواجب اتباعها.

[7/7] سجلت تركيا رقما قياسيا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أن أدى 5 آلاف من فناني الفلكلور، مرتدين الأزياء التقليدية، دبكة "هورون" الشعبية معا، في محاولة نظمها الاتحاد التركي للألعاب الشعبية. وقبل انطلاق المحاولة في ساحة فعاليات مالتبا بإسطنبول، الأحد، شرحت ممثلة غينيس في تركيا شيدا صوباشي، القواعد الواجب اتباعها.