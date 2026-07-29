تركيا تستهدف رفع التبادل التجاري مع تونس إلى مستويات قياسية تصريحات غورجان جاءت خلال افتتاح "منتدى التعاون وتنمية الاستثمار التركي-التونسي"، بمشاركة سفيري البلدين وممثلين عن مجتمع الأعمال

إسطنبول/ الأناضول

نائب وزير التجارة التركي محمود غورجان:

- الاقتصاد العالمي يشهد تحولات متسارعة مع إعادة تشكيل سلاسل التوريد.

- التعاون الاقتصادي بين تركيا وتونس يوفر فرصا مهمة للطرفين.

- الصادرات التركية إلى تونس زادت بنسبة 11.6 بالمئة خلال 2025.

أكد نائب وزير التجارة التركي محمود غورجان، الأربعاء، أن بلاده تهدف لرفع حجم التبادل التجاري مع تونس، البالغ حاليا 1.6 مليار دولار، لأعلى مستوى ممكن.



وجاءت تصريحات غورجان خلال افتتاح "منتدى التعاون وتنمية الاستثمار التركي-التونسي"، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة التونسية التركية، ومنصة الصناعة والتجارة التركية التونسية في إسطنبول، بدعم من المنتدى العالمي للتعاون بين القطاعات (WCI)، بمشاركة سفيري البلدين وممثلين عن مجتمع الأعمال.

وقال غورجان إن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات متسارعة مع إعادة تشكيل سلاسل التوريد، ما يدفع الدول إلى البحث عن شركاء استراتيجيين في الإنتاج والاستثمار.



وأشار إلى أن التعاون الاقتصادي بين تركيا وتونس يوفر فرصا مهمة للطرفين.



وأضاف أن الاقتصاد التركي واصل نموه للربع الثالث والعشرين على التوالي، مسجلا نموا بنسبة 2.5 بالمئة في الربع الأول من عام 2026، رغم الأزمات العالمية والتوترات الإقليمية.



ولفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي السنوي لتركيا ارتفع إلى 1.639 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ البلاد.

وأوضح أن صادرات تركيا من السلع بلغت 273.4 مليار دولار في عام 2025، بينما ارتفعت صادرات الخدمات إلى 122.6 مليار دولار، ليصل إجمالي صادرات السلع والخدمات إلى 396 مليار دولار.

وأشار إلى أن الصادرات التركية إلى تونس زادت بنسبة 11.6 بالمئة خلال 2025، متجاوزة 1.2 مليار دولار، ومؤكدا أن الهدف يتمثل في تعزيز التجارة المتبادلة والاستثمارات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين.

