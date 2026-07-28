المقرر عقدها في إسطنبول بين 27 يونيو - 7 يوليو 2027

تركيا تستضيف الدورة 49 للجنة التراث العالمي بـ"اليونسكو" المقرر عقدها في إسطنبول بين 27 يونيو - 7 يوليو 2027

أنقرة / الأناضول



أعلنت وزارة الخارجية التركية أن إسطنبول ستستضيف الدورة 49 للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" عام 2027.

وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء، إن القرار اتُّخذ بالإجماع خلال الدورة 48 للجنة المنعقدة حاليا في مدينة بوسان الكورية الجنوبية.

ومن المقرر تنظيم الدورة المقبلة في إسطنبول بين 27 يونيو/ حزيران - 7 يوليو/ تموز 2027.

وفي هذا الإطار، تولى مندوب تركيا الدائم لدى "اليونسكو"، السفير مصطفى يورداقول، رئاسة الدورة 49 للجنة الأممية.

وأشار بيان الخارجية التركية إلى أن استضافة الدورة ستعزز حضور تركيا في "اليونسكو" وإسهامها في الدبلوماسية الثقافية والتعريف بتراثها الثقافي والطبيعي.

جدير بالذكر أن 22 موقعا في تركيا مدرج ضمن قائمة التراث العالمي لـ"اليونسكو" .