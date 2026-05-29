تركيا تستذكر ضحاياها في هجوم زولينغن العنصري بألمانيا

إسطنبول / الأناضول

أحيت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، ذكرى مواطنيها الخمسة الذين لقوا حتفهم في هجوم عنصري استهدف مدينة زولينغن الألمانية قبل 33 عاما.

وفي تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، استذكرت الخارجية المواطنين الأتراك الخمسة بكل "احترام"، مترحمة عليهم.

وأكدت أن تركيا ستواصل نضالها بكل حزم وعلى جميع المنصات ضد تصاعد العنصرية، وكراهية الأجانب، ومعاداة الإسلام.

وفقد 5 أتراك حياتهم من عائلة واحدة بينهم 4 أطفال، جراء حريق عنصري مفتعل أقدم عليه النازيون الجدد في 29 مايو/ أيار 1993 بمدينة زولينغن.