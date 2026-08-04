- تمديد ولاية قائد القوات البحرية الأدميرال أرجومنت تاتلي أوغلو لمدة عام - تعيين الفريق أول رفعت دالكيران قائداً جديداً للقوات الجوية خلفاً للفريق أول ضياء جمال قاضي أوغلو

تركيا.. ترقية 94 ضابطا وإحالة 63 جنرالا وأميرالا إلى التقاعد - تمديد ولاية قائد القوات البحرية الأدميرال أرجومنت تاتلي أوغلو لمدة عام - تعيين الفريق أول رفعت دالكيران قائداً جديداً للقوات الجوية خلفاً للفريق أول ضياء جمال قاضي أوغلو

أنقرة / الأناضول

أسفر اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى في أنقرة، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن ترقية 25 جنرالا وأميرالا، وإحالة 63 آخرين إلى التقاعد.

وبحث المجلس خلال اجتماعه الثلاثاء في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية، أوضاع الجنرالات والأميرالات والعقداء في القوات المسلحة، بما في ذلك الترقيات وتمديد مدد الخدمة والإحالة إلى التقاعد.

ووفقا لقائمة نشرتها دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فإن القرارات التي أقرها الرئيس أردوغان ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 30 أغسطس/ آب الجاري.

وبموجب القرارات، مُددت خدمة 24 جنرالا لمدة عام، و530 عقيدا لمدة عامين.



فيما أُحيل جنرالان إلى التقاعد لبلوغهما السن القانونية اعتبارا من الأول من سبتمبر/ أيلول، و61 جنرالا وأميرالا إلى التقاعد اعتبارا من 30 أغسطس، بسبب عدم توافر شواغر.

كما تقرر خلال الاجتماع تمديد ولاية قائد القوات البحرية، الأدميرال أرجومنت تاتلي أوغلو، لمدة عام إضافي.

وبعد إحالة قائد القوات الجوية، الفريق أول ضياء جمال قاضي أوغلو، إلى التقاعد بسبب عدم توافر شاغر، عُين الفريق أول رفعت دالكيران قائدا جديدا للقوات الجوية.