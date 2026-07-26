أنقرة/الأناضول



أعلن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماقلي، الأحد، إرسال طائرتين لإخماد الحرائق بالمشاركة في جهود مكافحة حرائق الغابات في إسبانيا.

وقال يوماقلي في منشور عبر حسابه على منصة "إن سوسيال" التركية إنه يتابع حرائق الغابات المستمرة في العديد من الدول الأوروبية، معربا عن تمنياته بالسلامة لجميع البلدان المتضررة، وآملا أن تتم السيطرة على النيران في أقرب وقت.

وأضاف يوماقلي: "نواصل الوقوف إلى جانب الدول التي تحتاج للدعم، كما فعلنا في الماضي".



وتابع: "في هذا الإطار، واستجابة لطلب المساعدة من الدولة الصديقة إسبانيا، كلّفنا طائرتين لإخماد حرائق الغابات".

وختم يوماقلي بالقول: "نأمل ألا تحترق أي غابة في أي مكان من العالم، وألا يلحق الضرر بأي إنسان، لأن الغابات هي إرث مشترك للبشرية جمعاء".