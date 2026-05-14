تركيا ترحب ببدء حكومة الزيدي مهامها رسميا في العراق بعد حصولها على ثقة مجلس النواب العراقي

أنقرة / الأناضول

أعربت وزارة الخارجية التركية عن ترحيبها ببدء حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، مهامها رسميا بعد نيلها ثقة البرلمان في وقت سابق الخميس.

وقالت الوزارة في بيان: "نرحب ببدء الحكومة الجديدة في العراق برئاسة علي الزيدي مهامها اليوم بعد حصولها على ثقة مجلس النواب العراقي".

وأضافت: "نتمنى لرئيس الوزراء الزيدي النجاح في هذه المهمة الحساسة".

وعبّرت عن أملها أن تتخذ الحكومة الجديدة خطوات قوية نحو استقرار العراق وازدهاره وتكامله مع المنطقة، عبر أجندة إيجابية، في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة.

وأكدت أن تركيا ستواصل تقديم الدعم اللازم لجهود العراق في هذا الاتجاه.

كما جدد البيان تأكيد عزم تركيا مواصلة تطوير التعاون مع العراق، الذي تربطها به علاقات راسخة، في جميع المجالات خلال المرحلة المقبلة.

ومساء الخميس، منح البرلمان العراقي الثقة لرئيس الوزراء علي الزيدي، و14 وزيرا في حكومته، فيما أُرجئ التصويت على 9 أسماء مرشحة لحقائب أخرى إلى وقت لاحق، في خطوة تمهد لبدء الحكومة الجديدة مهامها رسميا.