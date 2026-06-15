- نائب الرئيس جودت يلماز: تركيا تأمل تنفيذ الاتفاق بفاعلية دون تعريضه للتخريب أو محاولات إضعافه عبر استفزازات - رئيس البرلمان نعمان قورتولموش: الاتفاق بين واشنطن وطهران من شأنه الإسهام في تعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة

تركيا ترحب باتفاق واشنطن وطهران لإنهاء الحرب وتأمل تطبيقه بفاعلية - نائب الرئيس جودت يلماز: تركيا تأمل تنفيذ الاتفاق بفاعلية دون تعريضه للتخريب أو محاولات إضعافه عبر استفزازات - رئيس البرلمان نعمان قورتولموش: الاتفاق بين واشنطن وطهران من شأنه الإسهام في تعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة

أنقرة / الأناضول

رحب مسؤولون أتراك الاثنين، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وإسرائيل نهاية فبراير/شباط.

وقال نائب الرئيس التركي جودت يلماز بتدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، إن الاتفاق يؤكد إمكانية حل الخلافات عبر الحوار والدبلوماسية، ويسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي وإنهاء التكاليف الإنسانية والاقتصادية.

وأوضح أن تركيا تأمل تنفيذ الاتفاق بفاعلية دون أن تعريضه للتخريب أو محاولات إضعافه عبر استفزازات، مشيداً بالدول والقادة الذين أسهموا في إنجاح المسار الدبلوماسي.

وأكد أن تركيا ستواصل بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، دعم جهود السلام والاستقرار وتعزيز التعاون بين الدول.

من جانبه، أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش أن الاتفاق بين واشنطن وطهران من شأنه الإسهام في تعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة.

وأشار بتدوينة على منصة "إن سوسيال" إلى أهمية الحفاظ على الاتفاق ومواصلة الأطراف المعنية إدارة العملية بروح من المسؤولية والحكمة.

وأشاد قورتولموش بالدول التي أسهمت في جهود الوساطة، وفي مقدمتها باكستان.

كما حذر من محاولات جر المنطقة إلى صراعات جديدة، مؤكداً استمرار تركيا في دعم المبادرات الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

ومساء الأحد، أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف توصل الولايات المتحدة وإيران عقب مفاوضات مكثفة إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما، على أن يتم توقيعه الجمعة المقبل في جنيف.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران "اكتمل"، معلنا أن مضيق هرمز مفتوح وأنه أمر برفع الحصار البحري عن إيران.



وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير حربا على إيران التي ردت بهجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.