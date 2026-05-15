تركيا ترحب باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين وزارة الخارجية أكدت أن تركيا ستواصل دعمها للجهود الرامية إلى الحفاظ على وحدة أراضي اليمن وتحقيق السلام الدائم في البلاد

أنقرة/ الأناضول

رحبت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، وذلك عقب المباحثات التي جرت في العاصمة الأردنية عمّان.

وذكرت الخارجية التركية، في بيان، أنها ترحب بالتوصل إلى تفاهم بين الحكومة اليمنية والحوثيين بشأن إطلاق سراح المحتجزين، نتيجة للمفاوضات التي عُقدت في عمان.

وأضاف البيان: "نثمّن مساهمات جميع الأطراف المعنية في هذه العملية. ونأمل أن يمنح هذا الاتفاق زخما للجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للنزاع في اليمن".

وأكد أن تركيا ستواصل دعمها للجهود الرامية إلى الحفاظ على وحدة أراضي اليمن ووحدته الوطنية وتحقيق السلام الدائم في البلاد.

والخميس، أعلنت الحكومة اليمنية، أنها وقّعت مع جماعة الحوثي "أكبر صفقة تبادل"، وتشمل 1728 محتجزا من الجانبين.

وقال يحيى كزمان، نائب رئيس الفريق الحكومي المفاوض: "تم اليوم في العاصمة الأردنية عمّان التوقيع على صفقة هي الأكبر في تاريخ ملف تبادل المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرا".

وأوضح كزمان، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن الصفقة "شملت الإفراج عما يقارب 1728 محتجزا من الطرفين".

وتعد هذه "أوسع" صفقة تبادل أسرى في اليمن منذ بدء الحرب في البلاد قبل نحو 12 عاما، لكن لم يبدأ تنفيذها بعد.

ورغم مواجهات بين فترة وأخرى، يشهد اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022 تهدئة لحرب بين قوات الحكومة الشرعية وعناصر جماعة الحوثي، المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

ودمرت الحرب معظم القطاعات في اليمن، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثية في العالم، وسط تحركات أممية مستمرة للدفع بعملية السلام في البلاد.

