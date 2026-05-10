تركيا تدين هجوما إرهابيا استهدف مركزا للشرطة في باكستان الهجوم الإرهابي أسفر عن مقتل 15 شرطيا..

أنقرة/ الأناضول

أدانت وزارة الخارجية التركية، الأحد، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا للشرطة في إقليم خيبر بختونخوا الباكستاني شمال غربي البلاد.

وذكرت الخارجية التركية في بيان: "نتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا وللشعب الباكستاني، ونسأل الله الرحمة لمن فقدوا حياتهم في هذا الهجوم الشنيع".

وأكد البيان إدانة تركيا الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز الشرطة في إقليم خيبر بختونخوا، مشددا على أن أنقرة ستواصل تضامنها مع باكستان في مكافحة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب.

والسبت، أعلنت السلطات الباكستانية مقتل 15 شرطيا في هجوم انتحاري استهدف نقطة للشرطة في إقليم خيبر بختونخوا.

