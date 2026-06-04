الخارجية التركية شددت على ضرورة عدم السماح لسياسات الاحتلال والضم بأن تؤدي إلى مزيد من التصعيد

تركيا تدين موافقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية بالضفة الغربية الخارجية التركية شددت على ضرورة عدم السماح لسياسات الاحتلال والضم بأن تؤدي إلى مزيد من التصعيد

أنقرة / الأناضول

أدانت وزارة الخارجية التركية، الخميس، قرار إسرائيل الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الوزارة في بيان أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تواصل استهداف أسس حل الدولتين في ظل الجهود الدولية الراهنة، من خلال توسيع أنشطة الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة وتشجيع إرهاب المستوطنين.

وأدان البيان قرار إسرائيل الموافقة على إنشاء وحدات استيطانية جديدة غير قانونية في الضفة الغربية التي تحتلها.

وشدد على ضرورة عدم السماح لسياسات الاحتلال والضم التي تنتهجها إسرائيل بأن تؤدي إلى مزيد من التصعيد في التوتر الإقليمي وتعميق حالة الهشاشة القائمة على الأرض.

وأضاف: "ندعو المجتمع الدولي إلى الوفاء بمسؤولياته القانونية والأخلاقية من أجل منع انتهاك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

والأربعاء، صادق "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" الإسرائيلي على بناء 2162 وحدة استيطانية في عدد من مستوطنات الضفة الغربية.

وتشمل المخططات بناء 1006 وحدات استيطانية في مستوطنة "جفعات" ضمن تجمع "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم، و922 وحدة في مستوطنة "هار براخا" جنوب نابلس، و234 وحدة إضافية في مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي مدينة الخليل.

ويرى فلسطينيون أن هذه المشاريع تأتي ضمن سياسة إسرائيلية متسارعة لتوسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية وفرض وقائع جديدة على الأرض، فيما يعتبر المجتمع الدولي المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وعقبة أمام حل الدولتين.

وفي العام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب منها.​​​​​​​