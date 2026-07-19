تركيا تدين قرار اليونان إغلاق 8 مدارس للأقلية التركية

إسطنبول/ الأناضول



أدانت وزارة الخارجية التركية قرار اليونان إغلاق 8 مدارس ابتدائية تابعة للأقلية التركية في تراقيا الغربية، بذريعة عدم كفاية عدد الطلاب.

وقال متحدث الخارجية التركية أونجو كتشالي في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأحد، إن عدد المدارس الابتدائية التابعة للأقلية التركية انخفض إلى 76 مدرسة بعد القرار.

وأضاف: "ندين قرار اليونان إغلاق ثماني مدارس ابتدائية تابعة للأقلية التركية في تراقيا الغربية بذريعة عدم كفاية عدد الطلاب".

وأشار إلى أن فرض عراقيل جديدة أمام تسجيل طلاب الصف الأول في المدرسة الابتدائية الأولى للأقلية التركية بمدينة إسكجه، يشكل مثالا آخر على الممارسات الممنهجة الرامية إلى تقويض الحقوق التعليمية للأقلية التركية في تراقيا الغربية.

وأكد أن هذا القرار والممارسات تشكل انتهاكا لأحكام معاهدة لوزان للسلام.

وأضاف كتشالي: "ندعو اليونان إلى التصرف بما يتوافق مع التزاماتها بالمعاهدة المتعلقة بحقوق الأقليات وحقوق الإنسان الأساسية، بدلا من الامتناع عن تنفيذ أحكام المحاكم الدولية وتوصيات المؤسسات الأوروبية الرئيسية التي رصدت انتهاكات لحقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية".

وشدد على أن تركيا ستواصل دعم نضال الأقلية التركية في تراقيا الغربية من أجل حقوقهم.

وتعد تراقيا الغربية في اليونان موطنا لأقلية مسلمة تركية يبلغ تعدادها نحو 150 ألف نسمة، وعادة ما تواجه سياسات التمييز، لأن السلطات تعتبرها أقلية دينية وليست عرقية.

وعلى الرغم من أن معاهدة لوزان للسلام (الموقعة في 24 يوليو/ تموز 1923) تتضمن أحكاما تعترف فعليا بوجود الأتراك في تراقيا الغربية، فإن الحكومة اليونانية لا تعترف بالهوية العرقية للأقلية، بحجة أن عبارة "الأقلية التركية" غير واردة في نص المعاهدة.