الخارجية التركية جددت دعوتها إلى "تجنب أي أعمال من شأنها زيادة التوتر القائم في المنطقة"

تركيا تدين تهديد الحوثيين بفرض حصار بحري على السعودية الخارجية التركية جددت دعوتها إلى "تجنب أي أعمال من شأنها زيادة التوتر القائم في المنطقة"

أنقرة / الأناضول

أدانت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، تهديدات جماعة الحوثي اليمنية بفرض حصار بحري على السعودية.

وجددت في بيان تأكيد تضامن أنقرة مع الرياض في مواجهة تهديدات الحوثيين بفرض حصار بحري على السعودية.

وشدد البيان على ضرورة الوقف الفوري للأعمال والتهديدات التي تعرّض الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب للخطر، وتستهدف النقل البحري والتجارة العالمية.

وتابعت الخارجية التركية: "نجدد دعوتنا إلى تجنب أي أعمال من شأنها زيادة التوتر القائم في المنطقة".

والاثنين، أعلن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع فرض "حظر ملاحة بحرية" على السعودية، ردا على ما قال إنه حصار تفرضه الرياض على مناطق سيطرة الجماعة في اليمن.

