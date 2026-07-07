وزارة الخارجية أكدت أن تركيا ستستمر في تقديم الدعم اللازم لجهود ترسيخ الاستقرار والأمن الدائمين في سوريا.

تركيا تدين تفجيري دمشق وتؤكد تضامنها مع سوريا وزارة الخارجية أكدت أن تركيا ستستمر في تقديم الدعم اللازم لجهود ترسيخ الاستقرار والأمن الدائمين في سوريا.

أنقرة/ الأناضول

أدانت وزارة الخارجية التركية التفجيرين في العاصمة السورية دمشق، مؤكدة تضامنها مع الشعب السوري.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية، الثلاثاء، شددت فيه على أنه "لا مكان للعنف والإرهاب في سوريا".

وأكدت على أن تركيا ستواصل تضامنها مع الشعب السوري، وستستمر في تقديم الدعم اللازم لجهود ترسيخ الاستقرار والأمن الدائمين في سوريا.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية السورية إصابة 18 شخصا، بينهم أربعة من عناصر الشرطة، إثر انفجار عبوتين ناسفتين بدائيتي الصنع قرب مبنى وزارة السياحة بدمشق.

وتزامن التفجيران مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق، وهي الأولى لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ نحو 18 عاما.

ولم تتبن أي جهة التفجيرين، فيما تبذل السلطات السورية جهودا مكثفة لإحلال الأمن منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000-2024).

