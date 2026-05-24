تركيا تدين بشدة هجوما إرهابيا استهدف قطارا للركاب في باكستان الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 23 شخصًا وإصابة 70 آخرين

أنقرة/ الأناضول

أدانت تركيا، الأحد، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف قطار ركاب في إقليم بلوشستان الباكستاني، معربة عن بالغ حزنها لسقوط ضحايا جراء الهجوم.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، الأحد.

وأعربت الوزارة عن بالغ حزنها إزاء الخسائر في الأرواح جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف قطار ركاب في بلوشستان اليوم.

وأضافت: "ندين هذا الهجوم الشنيع بأشد العبارات، ونسأل الله الرحمة للضحايا، ونتقدم بالتعازي إلى ذويهم وإلى الشعب الباكستاني".

وأكدت الوزارة، أن مثل هذه الهجمات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة غير مقبولة بأي شكل من الأشكال.



وجددت تضامن تركيا مع باكستان في مكافحة الإرهاب.

وقتل ما لا يقل عن 23 شخصًا وأصيب 70 آخرون جراء انفجار استهدف قطارًا على خط للسكك الحديدية في إقليم بلوشستان (جنوب غرب).​​​​​​​