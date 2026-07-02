تركيا تدين بشدة الهجوم الإرهابي في دمشق بحسب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران

أنقرة/ الأناضول

أدان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، الخميس، "الهجوم الإرهابي الغادر" الذي استهدف منطقة الحجاز في العاصمة السورية دمشق.

جاء ذلك في تدوينة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تمنى فيها الرحمة لضحايا "هذا الهجوم البغيض" الذي استهدف المدنيين الأبرياء، والشفاء العاجل للجرحى.

كما تقدم دوران، بتعازيه لأسر الضحايا والشعب السوري.

وقال: "من الواضح أن الإرهاب يستهدف بيئة الأمن والاستقرار التي يُعاد ترسيخها في سوريا".

وأعرب دوران، عن ثقته في أن الشعب السوري الشقيق سيُفشل مثل هذه الهجمات الدنيئة بفضل وحدته وتضامنه، وسيوصل مسيرته الحازمة نحو استقرار البلاد وأمنها وتنميتها.

وشدد على أن تركيا ستواصل بقيادة رئيسها رجب طيب أردوغان، دعم سيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدتها.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت السلطات السورية، سقوط 6 قتلى و22 جريحا، إثر تفجير بعبوة ناسفة، وقع في أحد مقاهي العاصمة دمشق.