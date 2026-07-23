تركيا تدين "بأشد العبارات" اقتحام بن غفير المسجد الأقصى وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف اقتحم المسجد الأقصى الخميس، رفقة أعضاء بالكنيست ومستوطنين

أنقرة/ الأناضول

أدانت تركيا "بأشد العبارات" اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، برفقة مجموعة من المتطرفين وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان الخميس، إنها "تدين بأشد العبارات اقتحام الوزير الإسرائيلي المسجد الأقصى، برفقة مجموعة متطرفة وتحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية".

وشددت على أن منع الأعمال الاستفزازية ومحاولات فرض الأمر الواقع التي تنفذها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتنتهك الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة في القدس، وفي مقدمتها المسجد الأقصى الذي يخص المسلمين حصرا "مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي".

وصباح الخميس، اقتحم الوزير اليميني المتطرف المسجد الأقصى في الشطر الشرقي من مدينة القدس المحتلة، برفقة أعضاء في الكنيست (البرلمان) ومستوطنين متطرفين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.