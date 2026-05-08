تركيا.. تدريبات على الاشتباك في مناطق سكنية بمناورات "أفس" مناورات "أفس" بدأت في 16 أبريل وتستمر حتى 21 مايو بمشاركة عسكريين من 12 دولة..

أنقرة / الأناضول

أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة، تنفيذ تدريبات على الاشتباك والقتال في المناطق السكنية ضمن مناورات "أفس-2026" المشتركة.

وذكرت الوزارة بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية أن التدريبات على القتال في المناطق السكنية تمت بالذخيرة الحية.

وجرت التدريبات في ولاية إزمير غربي تركيا بمشاركة عسكريين من أذربيجان وقرغيزستان وليبيا والمجر وشمال مقدونيا ومنغوليا والنيجر وباكستان ورومانيا وسوريا وزامبيا.

وبدأت مناورات "أفس" في 16 أبريل/نيسان وتستمر حتى و21 مايو/ أيار الجاري وتنظم مرة كل عامين.

وتُبرز هذه المناورات القدرات العملياتية العالية للقوات المسلحة التركية، وقدرتها على التكيف مع بيئات الحرب الحديثة، وفعاليتها في استخدام التكنولوجيا المتقدمة.



وتُعتبر مناورات "أفس" أكثر من مجرد نشاط تدريبي عسكري؛ ويُنظر إليها كدليل هام على نهج تركيا الأمني ​​الذي يُعطي الأولوية للسلام والاستقرار والتعاون الدولي.